57-годишен мъж от Шумен е задържан за убийството на майка си

57-годишен мъж от Шумен е арестуван по подозрение, че е убил собствената си майка, съобщава „Фокус“.

Разследването е започнало на 28 октомври, след като в 15:00 часа е подаден сигнал, че 80-годишна жена е открита мъртва в дома си в село Студеница, с явни следи от насилие.

Случаят веднага е докладван на прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен, под чийто надзор са продължили действията по документиране на престъплението.

При огледа, извършен от оперативна група, разследващи и съдебен лекар, е установено, че жената е починала след множество удари с твърд предмет в областта на главата и тялото. Убийството е извършено с особена жестокост и по мъчителен начин за жертвата.

Около час по-късно като заподозрян е задържан 57-годишният син на жертвата. Мъжът живеел при майка си през последните месеци, за да ѝ помага в грижите.

По време на беседа с полицейските служители той направил частични самопризнания, като обяснил, че ѝ е нанесъл побой след възникнал скандал, без да уточни кога точно е станал инцидентът.

При процесуално-следствените действия разследващите са иззели веществени доказателства, сред които дрехи и твърди предмети, използвани при извършване на престъплението.

Мъжът е задържан за 24 часа в ареста на полицейското управление в Шумен, а разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.