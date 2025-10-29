НА ЖИВО
      сряда, 29.10.25
          57-годишен мъж от Шумен е задържан за убийството на майка си

          Десислава Димитрова
          57-годишен мъж от Шумен е арестуван по подозрение, че е убил собствената си майка, съобщава „Фокус“.

          Разследването е започнало на 28 октомври, след като в 15:00 часа е подаден сигнал, че 80-годишна жена е открита мъртва в дома си в село Студеница, с явни следи от насилие.

          Близки на загиналия Мартин Димитров: това не беше инцидент, а убийство след незаконна гонка Близки на загиналия Мартин Димитров: това не беше инцидент, а убийство след незаконна гонка

          Случаят веднага е докладван на прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен, под чийто надзор са продължили действията по документиране на престъплението.

          При огледа, извършен от оперативна група, разследващи и съдебен лекар, е установено, че жената е починала след множество удари с твърд предмет в областта на главата и тялото. Убийството е извършено с особена жестокост и по мъчителен начин за жертвата.

          Около час по-късно като заподозрян е задържан 57-годишният син на жертвата. Мъжът живеел при майка си през последните месеци, за да ѝ помага в грижите.

          По време на беседа с полицейските служители той направил частични самопризнания, като обяснил, че ѝ е нанесъл побой след възникнал скандал, без да уточни кога точно е станал инцидентът.

          Тройното убийство в Люляково: 25-годишният Фахри подготвял нападението дни наред (ВИДЕО) Тройното убийство в Люляково: 25-годишният Фахри подготвял нападението дни наред (ВИДЕО)

          При процесуално-следствените действия разследващите са иззели веществени доказателства, сред които дрехи и твърди предмети, използвани при извършване на престъплението.

          Мъжът е задържан за 24 часа в ареста на полицейското управление в Шумен, а разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

          България

          Недялко Недялков с остър коментар към министър Мариан Бачев в „Контра“

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ журналистът Недялко Недялков направи емоционален и критичен коментар по адрес на министър Мариан Бачев. Изказването му представлява лична оценка, в която...
          Политика

          Александър Симов: До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива

          Златина Петкова -
          "До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива. От резултата тогава зависи какво ще се случва след това." Това каза журналистът Александър Симов, който...
          Инциденти

          ОГНЕН АД: ТИР се запали в движение на пътя Ямбол-Елхово

          Никола Павлов -
          ТИР пламна по време на движение на пътя Ямбол – Елхово, съобщиха от полицията. Пострадали няма, а огънят е обхванал само ремаркето на камиона. Сигналът...

