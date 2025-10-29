Александър Симов: До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива

„До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива. От резултата тогава зависи какво ще се случва след това.“

Това каза журналистът Александър Симов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Симов обясни, е цялото управление е изпит за БСП и формацията щяла да издържи този изпит. Според него партията ще успее да реализира част от своите социални политики.

„Пеевски и Борисов са като комиксови герои, но нито един от двамата нямат влиянието, което дясната опозиция им преписва. Това управление зависи от гласовете на „ДПС-Ново начало“, факт е. Борисов и Пеевски са проблем, но нямаме друг избор“, каза още гостът.

Членът на БСП заяви, че формацията е на мястото си и се бори за своите идеи. Отказа да коментира социалните мерки в предстоящия бюджет, тъй като те все още били предмет на договаряне между коалиционните партньори.