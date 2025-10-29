Това каза журналистът Александър Симов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Симов обясни, е цялото управление е изпит за БСП и формацията щяла да издържи този изпит. Според него партията ще успее да реализира част от своите социални политики.
Членът на БСП заяви, че формацията е на мястото си и се бори за своите идеи. Отказа да коментира социалните мерки в предстоящия бюджет, тъй като те все още били предмет на договаряне между коалиционните партньори.
Това каза журналистът Александър Симов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Симов обясни, е цялото управление е изпит за БСП и формацията щяла да издържи този изпит. Според него партията ще успее да реализира част от своите социални политики.
Членът на БСП заяви, че формацията е на мястото си и се бори за своите идеи. Отказа да коментира социалните мерки в предстоящия бюджет, тъй като те все още били предмет на договаряне между коалиционните партньори.
Бившата ти жена много обича пътешествията! Намери си спонсор и си живее живота!
Александър Симов: До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива….Това управление зависи от гласовете на „ДПС-Ново начало“, …..факт е че Борисов и Пеевски са проблем, но нямаме друг избор“
Членът на БСП заяви, че формацията е на мястото си и се бори за своите идеи !!???
Член, на БСП! Кой Ви каза всичко това?! „Коритото с помията“ или „коледният нож“?! Или и двете!??Изборът е Ваш – и е този на „прасетата“! По Коледа ви чака всичко това!!!