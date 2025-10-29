Александър Сивилов за войната в Украйна: Най-големият проблем е липсата на хора

Историкът Александър Сивилов в предаването „Контра“ описа тревожна демографско-военна картина за Киев. По думите му „практически няма хора, които да се сражават на фронта“. Той уточнява, че това „не значи, че украинската армия се е разпаднала“ и че „има резерви“, но „недостигът на войски се усеща“ и е „големият проблем“ пред командването.



Сивилов припомня, че през 2023 година основната тревога е била „липсата на боеприпаси и някои видове въоръжения“, докато през последните няколко години категорично най-големият проблем е липсата на хора. По тази причина, твърди той, „имаше и засилване на наемничеството“, като и от двете страни има много наемници. Според него „в Русия човешки потенциал и ресурс има, в Украйна той вече се изчерпва напълно“.



Сивилов определя текущите практики като „насилствена мобилизация“, при която част от мобилизираните „не са отишли там с ясното съзнание да защитават родината си“ и „за тях тази война не е тяхна“.