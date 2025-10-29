НА ЖИВО
      сряда, 29.10.25
          Байер Леверкузен се нуждаеше от продължения, за да отстрани Падерборн

          В последната минута на редовното време Стефано Марино изравни резултата и прати мача в продължения

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байер Леверкузен се нуждаеше от продължения, за да победи и отстрани втородивизионния Падерборн с 3:2 от турнира за Купата на Германия във фазата на 1/16-финалите.

          Без първата част не паднаха попадения. Домакините от Падерборн останаха с човек по-малко в 58-ата минута след грубо нарушение на Феликс Гьотце, който получи директен червен картон. Две минути след това, след като Алехандро Грималдо вкара пореден гол от пряк свободен удар.

          В последната минута на редовното време Стефано Марино изравни резултата и прати мача в продължения.

          В 96-ата минута Свен Михел даде аванс на Падерборн, но Джарел Куанса отново възстанови равенството в 106-ата минута. В продължението на продълженията Ибрахим Маза и Алекс Гарсия оформиха крайното 4:2 за Леверкузен.

          В другите ранни мачове от Купата на Германия нямаше изненади. Кайзерслаутерн победи с 1:0 Гройтер Фюрт, а Магдебург се справи с 3:0 с Илертинес. Щутгарт надви Майнц с 2:0.

