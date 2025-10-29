Четирима българи се изправиха пред съд във Франция в рамките на дело за оскверняване на паметник, оркестрирано от Русия

На 29 октомври четирима българи се изправиха пред съда във Франция, обвинени в поругаване на еврейски мемориал с червени отпечатъци от ръце миналата година — акт, който според прокуратурата може да е част от чужда намеса, свързана с Русия.

Вандализмът бе извършен в момент на изострено напрежение във Франция заради войната между Израел и палестинската групировка Хамас, започнала през октомври 2023 г., предаде АФП.

Процесът е първи по рода си във Франция и част от серия подобни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

Трима от подсъдимите са обвинени, че през нощта на 13 срещу 14 май миналата година са оставили 35 червени отпечатъка от ръце върху Стената на праведниците в Париж. Стената съдържа имената на 3900 души, удостоени с признание за спасяването на евреи по време на нацистката окупация на Франция във Втората световна война.

Още няколко подобни отпечатъка били открити в близките райони на централна Париж.

Двама от тримата обвиняеми, заподозрени в оскверняването на мемориала, са в ареста след екстрадиция от Хърватия и България. Третият, Мирчо Ангелов, ще бъде съден задочно, тъй като се укрива.

Присъстващите в съдебната зала подсъдими бързо хвърлиха вината върху отсъстващия си съучастник, наричайки Ангелов „лидер“ и отричайки каквито и да било идеологически мотиви.

„Нямах абсолютно никаква представа къде се намираме. Ангелов беше този, който избираше местата — казваше ми ‘тук’ или ‘там’“, заяви обвиняемият Георги Филипов, който се закле, че не е осъзнал, че рисува върху Стената на праведниците.

„Ако бях имал време да се огледам, може би бих взел друго решение“, добави той.

Филипов разказа, че е получил 1000 евро за участието си и настоя, че наемането му „нямало нищо общо“ с неговите видими неонацистки връзки — включително татуировка на свастика и снимки в социалните мрежи, на които отдава нацистки поздрав.

„Оставил съм това зад гърба си — правих лоши избори в миналото“, каза Филипов.

Четвъртият обвиняем, също в ареста, е подведен под отговорност за съучастие, тъй като е резервирал настаняване и транспорт за останалите. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 7 години затвор.

Прокуратурата посочва, че охранител е заловил двама души, поставящи шаблони върху мемориала. Разследващите ги идентифицирали чрез видеозаписи, след което установили, че тримата са хванали автобус за Белгия на следващата сутрин, а оттам — самолет за България.

След оскверняването на мемориала френските прокурори започнали наказателно разследване за посегателство върху защитен исторически паметник, извършено по национални, етнически, расови или религиозни подбуди.

Парижката прокуратура заяви, че инцидентът с червените отпечатъци — вероятно „организиран от руските разузнавателни служби“ — е един от девет подобни случая, за които има съмнения, че представляват чужда намеса.

Други подозрителни инциденти включват изрисувани звезди на Давид в парижкия регион през октомври 2023 г.; ковчези с надпис „Френски войници от Украйна“, оставени в подножието на Айфеловата кула през юни миналата година; както и по-скорошен случай от септември, когато глави на прасета били поставени пред джамии в района на Париж.

Френският изследовател Клеман Рено отбеляза, че това е „първият процес от поредица съдебни дела, които се развиват през последните две години и които властите свързват с операции по чуждо влияние“.

„Разузнавателните доклади, включени в съдебното досие, приписват операцията с ‘червените ръце’ на Петата служба на ФСБ“, добави експертът по сигурност от Френския институт за стратегически изследвания.

Преди началото на процеса адвокатът на Филипов, Мартен Вет, заяви: „Сянката на Русия виси над тази съдебна зала“, като подчерта, че подсъдимите са „просто изпълнители, които дори не са осъзнавали, че косвено обслужват интересите на Москва“.

Процесът идва след решение на британски съд от май тази година, с което шестима българи бяха осъдени на до 10 години затвор за участие в руска шпионска мрежа. Според съда, шпионите били мотивирани от финансови облаги и действали през граници — във Великобритания, Австрия, Испания, Германия и Черна гора.