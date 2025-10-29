НА ЖИВО
      сряда, 29.10.25
          Общество

          Д-р Али Джан Йени: В нашата клиника ползваме най-съвременни методи за зъболечение

          Златина Петкова
          „В нашата клиника ползваме най-съвременни методи за зъболечение.“

          Това каза стоматологът д-р Али Джан Йени, който работи в една от най-известните и реномирани стоматологични клиники в Турция – Idea Dental Clinic и гостува в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. В студиото беше и неговият колега д-р Джан Метинер, както и преводачът Кемал Халил.

          Стоматологът разказа, че клиниката е сред най-известните в света, която се занимава с поставяне на импланти. Той разясни, че те използват висококачествени материали. Освен матиралите, пациентите могат да разчитат на професионализма на специалистите, които са сред най-утвърдените експерти в областта на имплантите.

          Д-р Али Джан Йени обясни, че изключително важно е да се спазва хигиена след поставяне на зъбни импланти. Той изясни, че със съвременните импланти не се променя говорът на човека, на когото се поставят.

          Специалистът каза, че преди започването на процедурата по поставяне на имплантите се прави преглед на пациентите и необходимите изследвания.

