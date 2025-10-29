Димитър Петров: Навременната реакция при инсулта е много важна

Навременната реакция при инсулта е много важна, но точно толкова важна е и рехабилитацията.“ Това каза директорът на Центъра за роботизирана рехабилитация Димитър Петров.

Петров подчерта, е важно навреме да се потърси правилната и адекватна помощ. Той обясни, че техният център за роботизирана рехабилитация е първи по рода си в България.

Гостът беше категоричен, че рехабилитацията на пациентите, претърпели инсулт, следва да започне веднага след изписването им. Той обясни, че има много примери на пациенти, които след подобна рехабилитация, се възстановяват почти изцяло.

Специалистът постави и въпроса за превенцията на инсулта, като разясни, че следва да се обърни особено внимание на този въпрос.

Петров засегна и темата за достъпността на пациентите до роботизираната рехабилитация и изтъкна, че следва да се направи така, че все повече хора да могат да се възползват.