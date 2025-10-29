НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКултура

          Двама от крадците на съкровища от Лувъра признаха частично вината си

          1
          145
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Двама мъже може да бъдат официално обвинени за зрелищната кражба на безценни бижута от музея Лувър в Париж, докато прокуратурата подготвя нова информация по случая, предаде Франс24.

          - Реклама -

          Двамата бяха арестувани в събота във връзка с обира от 19 октомври, при който четирима маскирани крадци използвали автокран и режещо оборудване, за да проникнат в галерия на първия етаж на световноизвестния музей. Групата избягала с бижута на стойност над 88 милиона евро, включително исторически накити, принадлежали на императрица Евгения и императрица Мария-Луиза, съпруга на Наполеон I.

          Източник, близък до случая, съобщи, че двамата заподозрени – и двамата на около 30 години, от региона Сен-Сен-Дени – са познати на полицията за кражби. Единият е бил арестуван на летище „Шарл дьо Гол“, докато се е опитвал да се качи на самолет за Алжир.

          Лувърът ограбен: крадци оставиха над 150 ДНК следи Лувърът ограбен: крадци оставиха над 150 ДНК следи

          Миналата седмица прокурорът на Париж Лор Бекуо потвърди, че следователите анализират 150 проби от ДНК, отпечатъци и други следи, а камерите за наблюдение са помогнали за проследяване на извършителите в Париж и околните райони.

          Крадците са изпуснали корона, инкрустирана с диаманти и изумруди, докато бягали, а наблизо е открит жълт сигнален елек, за който се предполага, че е принадлежал на един от тях. Този детайл вече е вдъхновил модна тенденция за Хелоуин във Франция – с черни маски, тиари и светлоотразителни жилетки.

          Сред откраднатите предмети са:

          • Огърлица от изумруди и диаманти, подарена от Наполеон I на императрица Мария-Луиза;
          • Диамантена диадема, принадлежала на императрица Евгения, обсипана с близо 2000 диаманта.

          Обирът – наречен „Френският обир на века“ – възроди дебата за сигурността в културните институции на страната.

          Парижкият полицейски шеф Патрис Фор призна пред Сената, че остарелите системи за сигурност и бавните процеси на модернизация са оставили „слаби места“, които крадците са използвали.

          „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра

          „Не е направена необходимата технологична крачка напред,“ заяви Фор, като уточни, че части от системата за видеонаблюдение в музея все още са аналогови, предоставят нискокачествени кадри и са трудни за споделяне в реално време.

          Той добави, че планираният проект за обновяване на сигурността на стойност 93 милиона долара, включващ около 60 километра ново окабеляване, „няма да бъде завършен преди 2029–2030 г.“

          Директорът на Лувъра Лорънс де Кар призна, че камерите не са покривали напълно мястото на проникване на крадците, но защити многомилионния план за модернизация на охранителната инфраструктура на музея.

          Двама мъже може да бъдат официално обвинени за зрелищната кражба на безценни бижута от музея Лувър в Париж, докато прокуратурата подготвя нова информация по случая, предаде Франс24.

          - Реклама -

          Двамата бяха арестувани в събота във връзка с обира от 19 октомври, при който четирима маскирани крадци използвали автокран и режещо оборудване, за да проникнат в галерия на първия етаж на световноизвестния музей. Групата избягала с бижута на стойност над 88 милиона евро, включително исторически накити, принадлежали на императрица Евгения и императрица Мария-Луиза, съпруга на Наполеон I.

          Източник, близък до случая, съобщи, че двамата заподозрени – и двамата на около 30 години, от региона Сен-Сен-Дени – са познати на полицията за кражби. Единият е бил арестуван на летище „Шарл дьо Гол“, докато се е опитвал да се качи на самолет за Алжир.

          Лувърът ограбен: крадци оставиха над 150 ДНК следи Лувърът ограбен: крадци оставиха над 150 ДНК следи

          Миналата седмица прокурорът на Париж Лор Бекуо потвърди, че следователите анализират 150 проби от ДНК, отпечатъци и други следи, а камерите за наблюдение са помогнали за проследяване на извършителите в Париж и околните райони.

          Крадците са изпуснали корона, инкрустирана с диаманти и изумруди, докато бягали, а наблизо е открит жълт сигнален елек, за който се предполага, че е принадлежал на един от тях. Този детайл вече е вдъхновил модна тенденция за Хелоуин във Франция – с черни маски, тиари и светлоотразителни жилетки.

          Сред откраднатите предмети са:

          • Огърлица от изумруди и диаманти, подарена от Наполеон I на императрица Мария-Луиза;
          • Диамантена диадема, принадлежала на императрица Евгения, обсипана с близо 2000 диаманта.

          Обирът – наречен „Френският обир на века“ – възроди дебата за сигурността в културните институции на страната.

          Парижкият полицейски шеф Патрис Фор призна пред Сената, че остарелите системи за сигурност и бавните процеси на модернизация са оставили „слаби места“, които крадците са използвали.

          „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра

          „Не е направена необходимата технологична крачка напред,“ заяви Фор, като уточни, че части от системата за видеонаблюдение в музея все още са аналогови, предоставят нискокачествени кадри и са трудни за споделяне в реално време.

          Той добави, че планираният проект за обновяване на сигурността на стойност 93 милиона долара, включващ около 60 километра ново окабеляване, „няма да бъде завършен преди 2029–2030 г.“

          Директорът на Лувъра Лорънс де Кар призна, че камерите не са покривали напълно мястото на проникване на крадците, но защити многомилионния план за модернизация на охранителната инфраструктура на музея.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Четирима българи се изправиха пред съд във Франция в рамките на дело за оскверняване на паметник, оркестрирано от Русия

          Владимир Висоцки -
          На 29 октомври четирима българи се изправиха пред съда във Франция, обвинени в поругаване на еврейски мемориал с червени отпечатъци от ръце миналата година...
          Политика

          Макрон призова за по-строга регулация на социалните мрежи в Европа

          Владимир Висоцки -
          Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и...
          Политика

          Литва обяви кога ще отвори границата си с Беларус

          Десислава Димитрова -
          Граничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември, обяви правителството във Вилнюс, цитирано от „Ройтерс“.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions