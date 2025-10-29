Двама от крадците на съкровища от Лувъра признаха частично вината си

Двама мъже може да бъдат официално обвинени за зрелищната кражба на безценни бижута от музея Лувър в Париж, докато прокуратурата подготвя нова информация по случая, предаде Франс24.

Двамата бяха арестувани в събота във връзка с обира от 19 октомври, при който четирима маскирани крадци използвали автокран и режещо оборудване, за да проникнат в галерия на първия етаж на световноизвестния музей. Групата избягала с бижута на стойност над 88 милиона евро, включително исторически накити, принадлежали на императрица Евгения и императрица Мария-Луиза, съпруга на Наполеон I.

Източник, близък до случая, съобщи, че двамата заподозрени – и двамата на около 30 години, от региона Сен-Сен-Дени – са познати на полицията за кражби. Единият е бил арестуван на летище „Шарл дьо Гол“, докато се е опитвал да се качи на самолет за Алжир.

Миналата седмица прокурорът на Париж Лор Бекуо потвърди, че следователите анализират 150 проби от ДНК, отпечатъци и други следи, а камерите за наблюдение са помогнали за проследяване на извършителите в Париж и околните райони.

Крадците са изпуснали корона, инкрустирана с диаманти и изумруди, докато бягали, а наблизо е открит жълт сигнален елек, за който се предполага, че е принадлежал на един от тях. Този детайл вече е вдъхновил модна тенденция за Хелоуин във Франция – с черни маски, тиари и светлоотразителни жилетки.

Сред откраднатите предмети са:

Огърлица от изумруди и диаманти , подарена от Наполеон I на императрица Мария-Луиза;

, подарена от Наполеон I на императрица Мария-Луиза; Диамантена диадема, принадлежала на императрица Евгения, обсипана с близо 2000 диаманта.

Обирът – наречен „Френският обир на века“ – възроди дебата за сигурността в културните институции на страната.

Парижкият полицейски шеф Патрис Фор призна пред Сената, че остарелите системи за сигурност и бавните процеси на модернизация са оставили „слаби места“, които крадците са използвали.

„Не е направена необходимата технологична крачка напред,“ заяви Фор, като уточни, че части от системата за видеонаблюдение в музея все още са аналогови, предоставят нискокачествени кадри и са трудни за споделяне в реално време.

Той добави, че планираният проект за обновяване на сигурността на стойност 93 милиона долара, включващ около 60 километра ново окабеляване, „няма да бъде завършен преди 2029–2030 г.“

Директорът на Лувъра Лорънс де Кар призна, че камерите не са покривали напълно мястото на проникване на крадците, но защити многомилионния план за модернизация на охранителната инфраструктура на музея.