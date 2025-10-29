Христо Янев: Днес имаше футболисти, които се възползваха от игровото си време, както и такива, които бяха колебливи

Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Не очаквах мачът да е лесен, знаехме, че Севлиево ще ни затруднят максимално. Не се възползвахме от ситуациите си и дадохме възможност на домакините да си помислят, че може да продължат. Радвам се, че вкарахме 2 гола и победихме“, заяви треньорът на ЦСКА – Христо Янев, след двубоя срещу Севлиево от 1/16-финалите за Купата на България, спечелен от „червените“ с 2:1.

„Искаме всеки да получава необходимото време. Днес имаше футболисти, които се възползваха от игровото си време по най-добрия начин, както и такива, които бяха колебливи. Трябва да работим в отбора, за да може всеки да осъзнае, че трябва да се възползва максимално от шанса си“, коментира Янев по повод ротациите в отбора.

„Не трябва да правим генерални заключения от този мач. Всеки отбор получава своя шанс в този турнир, той е възможност всеки един да блесне. Трябва да подхождаме сериозно към всеки мач“, категоричен е треньорът на ЦСКА.

Той е уверен, че ЦСКА разполага с достатъчно дълга скамейка за натоварената програма с мачове от първенството и за Купата: „Би трябвало да разполага, това е отбор, който селектира своите футболисти и те да са готови във всеки един момент от шампионата. Надявам се за мача в неделя да сме готови, да сме си взели поуките от днешния мач и да се поздравим с победа“.

„За всички, които обичат ЦСКА, за тези, които сме в клуба, е ясно, че мястото ни в момента не е задоволително. Никой не си мисли, че сме направили кой знае какво, всеки иска да подобри игровата форма на отбора“, коментира Янев.

Треньорът не пожела да говори за оставкана на изпълнителния директор Радослав Златков: „Моята работа е на терена, мога да коментирам мача, който изиграхме и представянето на момчетата“.