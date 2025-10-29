НА ЖИВО
          Хулио Веласкес: Имам доверие във всички играчи и нямах съмнение, че ще направим добър мач

          Испанският наставник остана много доволен от победата на Левски над Хебър с 3:0 в турнира за Купата на България

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Днес много се радвам за нашия вратар Мартин, който е изключително отдаден на отбора и изключителен джентълмен. Играч с огромно влагане в тренировъчния процес и съм много доволен, че записа суха мрежа и направи добър мач“, обяви наставникът на Левски Хулио Веласкес след победата с 3:0 над Хебър.

          „На първо място искам да благодаря на феновете, че дойдоха да ни подкрепят днес. В тези мачове ранният гол много помага, за да си наредиш нещата. Аз съм много доволен от всички мои играчи. Не е лесно да се поддържа толкова високо ниво на отдаденост. Опитвам да съм последователен в това, което казвам и в действията си“, продължи испанецът.

          „Имам доверие във всички и нямах съмнение, че ще направим добър мач. Това, което ми вдъхва увереност са тренировките и фактът, че нямаме сериозни кадрови проблеми. Винаги сме концентрирани в следващия мач и отговорно подхождаме с уважение към всички противници. Знаем колко трудно се коства да се спечели всеки мач”, завърши Веласкес.

