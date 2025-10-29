НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Ювентус живна без Игор Тудор

          В друг мач от Серия А Комо победи Верона с 3:1

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          В първия си мач без Игор Тудор Ювентус постигна победа с 3:1 над Удинезе. „Бианконерите“, водени временно от Масимо Брамбила, се понравиха с доста по-добра и нападателна игра в хода на 90-те минути, като можеха да спечелят и с по-голям резултат.

          - Реклама -

          Душан Влахович и Кенан Йълдъз отбелязаха от дузпи, а Федерико Гати също бе точен, за да извади Юве от досегашната криза (осем мача без победа). Ювентус е шести с 15 точки, а Удинезе има 12 т. на деветата позиция.

          Рано-рано в мача грузинецът Саба Гогличидзе извърши нарушение в наказателното поле и съдията Марко Ди Бело отсъди дузпа. С изпълнението се нагърби Душан Влахович, отбелязал без проблеми за 1:0. Публиката в Торино видимо подкрепи сърбина, скандирайки името му още преди изпълнението, когато не се знаеше у кого ще се озове кълбото.

          Десетина минути по-късно попадение на Влахович беше отменено заради засада. Малко преди края на полувремето вратарят Мадука Окойе спаси и опасен изстрел на левичаря, лишавайки го от второ попадение.

          За жалост на торинци, „бианконерите“ от Удине се върнаха в мача преди почивката. Николо Дзаниоло намери долния десен ъгъл на вратата на Юве за 1:1. Кълбото се озова случайно у италианеца, а в хода на нападението участие имаше и бившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски.

          Втората част мина изцяло под диктовката на „Старата госпожа“. В 65-ата и 66-ата минута Пиер Калулу и Влахович се разминаха с попадения. И в двата случая Окойе се намеси на вратата на „малките зебри“.

          Секунди по-късно дори Окойе капитулира. Защитникът Федерико Гати отбеляза с глава за 2:1 след центриране на Андреа Камбиазо.

          Юве имаше още няколко шанса ,за да вземе и по-голяма преднина срещу гостите, но Кенан Йълдъз и Влахович не успяха да преодолеят Окойе, изнесъл страхотен мач на вратата на Удинезе.

          В 90-ата минута Умар Соле едва не направи 2:2, а в ответната контраатака Йълдъз си освободи място за стрелба, но не успя да уцели вратата.

          Малко по-късно Йълдъз все пак ликуваше. Турчинът вкара от дузпа, направена отново от Гогличидзе. Ди Бело се консултира с ВАР, преди да даде наказателния удар, от който Йълдъз направи 3:1.

          Ювентус е шести с 15 точки, а Удинезе има 12 т. на деветата позиция. 

          В друг мач от Серия А Комо победи Верона с 3:1. 

          В първия си мач без Игор Тудор Ювентус постигна победа с 3:1 над Удинезе. „Бианконерите“, водени временно от Масимо Брамбила, се понравиха с доста по-добра и нападателна игра в хода на 90-те минути, като можеха да спечелят и с по-голям резултат.

          - Реклама -

          Душан Влахович и Кенан Йълдъз отбелязаха от дузпи, а Федерико Гати също бе точен, за да извади Юве от досегашната криза (осем мача без победа). Ювентус е шести с 15 точки, а Удинезе има 12 т. на деветата позиция.

          Рано-рано в мача грузинецът Саба Гогличидзе извърши нарушение в наказателното поле и съдията Марко Ди Бело отсъди дузпа. С изпълнението се нагърби Душан Влахович, отбелязал без проблеми за 1:0. Публиката в Торино видимо подкрепи сърбина, скандирайки името му още преди изпълнението, когато не се знаеше у кого ще се озове кълбото.

          Десетина минути по-късно попадение на Влахович беше отменено заради засада. Малко преди края на полувремето вратарят Мадука Окойе спаси и опасен изстрел на левичаря, лишавайки го от второ попадение.

          За жалост на торинци, „бианконерите“ от Удине се върнаха в мача преди почивката. Николо Дзаниоло намери долния десен ъгъл на вратата на Юве за 1:1. Кълбото се озова случайно у италианеца, а в хода на нападението участие имаше и бившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски.

          Втората част мина изцяло под диктовката на „Старата госпожа“. В 65-ата и 66-ата минута Пиер Калулу и Влахович се разминаха с попадения. И в двата случая Окойе се намеси на вратата на „малките зебри“.

          Секунди по-късно дори Окойе капитулира. Защитникът Федерико Гати отбеляза с глава за 2:1 след центриране на Андреа Камбиазо.

          Юве имаше още няколко шанса ,за да вземе и по-голяма преднина срещу гостите, но Кенан Йълдъз и Влахович не успяха да преодолеят Окойе, изнесъл страхотен мач на вратата на Удинезе.

          В 90-ата минута Умар Соле едва не направи 2:2, а в ответната контраатака Йълдъз си освободи място за стрелба, но не успя да уцели вратата.

          Малко по-късно Йълдъз все пак ликуваше. Турчинът вкара от дузпа, направена отново от Гогличидзе. Ди Бело се консултира с ВАР, преди да даде наказателния удар, от който Йълдъз направи 3:1.

          Ювентус е шести с 15 точки, а Удинезе има 12 т. на деветата позиция. 

          В друг мач от Серия А Комо победи Верона с 3:1. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Байер Леверкузен се нуждаеше от продължения, за да отстрани Падерборн

          Станимир Бакалов -
          Байер Леверкузен се нуждаеше от продължения, за да победи и отстрани втородивизионния Падерборн с 3:2 от турнира за Купата на Германия във фазата на...
          Спорт

          Рома избяга от любимия си резултат и все пак изравни Наполи на върха

          Станимир Бакалов -
          Рома спечели с 2:1 домакинството си на Парма от междинния девети кръг на италианската Серия А. Мерио Ермосо и Артьом Довбик вкараха за „вълците“,...
          Футбол

          Хулио Веласкес: Имам доверие във всички играчи и нямах съмнение, че ще направим добър мач

          Николай Минчев -
          "Днес много се радвам за нашия вратар Мартин, който е изключително отдаден на отбора и изключителен джентълмен. Играч с огромно влагане в тренировъчния процес...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions