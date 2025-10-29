Ювентус живна без Игор Тудор

В първия си мач без Игор Тудор Ювентус постигна победа с 3:1 над Удинезе. „Бианконерите“, водени временно от Масимо Брамбила, се понравиха с доста по-добра и нападателна игра в хода на 90-те минути, като можеха да спечелят и с по-голям резултат.

- Реклама -

Душан Влахович и Кенан Йълдъз отбелязаха от дузпи, а Федерико Гати също бе точен, за да извади Юве от досегашната криза (осем мача без победа). Ювентус е шести с 15 точки, а Удинезе има 12 т. на деветата позиция.

Рано-рано в мача грузинецът Саба Гогличидзе извърши нарушение в наказателното поле и съдията Марко Ди Бело отсъди дузпа. С изпълнението се нагърби Душан Влахович, отбелязал без проблеми за 1:0. Публиката в Торино видимо подкрепи сърбина, скандирайки името му още преди изпълнението, когато не се знаеше у кого ще се озове кълбото.

Десетина минути по-късно попадение на Влахович беше отменено заради засада. Малко преди края на полувремето вратарят Мадука Окойе спаси и опасен изстрел на левичаря, лишавайки го от второ попадение.

За жалост на торинци, „бианконерите“ от Удине се върнаха в мача преди почивката. Николо Дзаниоло намери долния десен ъгъл на вратата на Юве за 1:1. Кълбото се озова случайно у италианеца, а в хода на нападението участие имаше и бившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски.

Втората част мина изцяло под диктовката на „Старата госпожа“. В 65-ата и 66-ата минута Пиер Калулу и Влахович се разминаха с попадения. И в двата случая Окойе се намеси на вратата на „малките зебри“.

Секунди по-късно дори Окойе капитулира. Защитникът Федерико Гати отбеляза с глава за 2:1 след центриране на Андреа Камбиазо.

Юве имаше още няколко шанса ,за да вземе и по-голяма преднина срещу гостите, но Кенан Йълдъз и Влахович не успяха да преодолеят Окойе, изнесъл страхотен мач на вратата на Удинезе.

В 90-ата минута Умар Соле едва не направи 2:2, а в ответната контраатака Йълдъз си освободи място за стрелба, но не успя да уцели вратата.

Малко по-късно Йълдъз все пак ликуваше. Турчинът вкара от дузпа, направена отново от Гогличидзе. Ди Бело се консултира с ВАР, преди да даде наказателния удар, от който Йълдъз направи 3:1.

Ювентус е шести с 15 точки, а Удинезе има 12 т. на деветата позиция.

В друг мач от Серия А Комо победи Верона с 3:1.