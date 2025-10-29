Касапница: 132 са вече жертвите на операцията срещу наркотрафикантите в Рио де Жанейро

Най-малко 132 души са загинали при най-кървавата полицейска операция срещу наркотрафика в историята на Рио де Жанейро, съобщи омбудсманът на щата, цитиран от Франс прес. Това е два пъти повече от официалния брой на жертвите, известен досега.

„Според последните ни данни броят на жертвите е 132,“ заяви пред АФП службата на омбудсмана на щата Рио де Жанейро, която предоставя правна помощ на най-нуждаещите се.

Губернаторът на щата Клаудио Кастро потвърди, че официалният брой на загиналите след вчерашната полицейска операция остава около 60 души, но уточни, че цифрата вероятно ще се промени, тъй като смъртните случаи се регистрират едва след пристигането на телата в моргата.

Операцията, проведена в няколко фавели в северната част на Рио, беше насочена срещу големи наркобанди, които контролират търговията с наркотици в региона. Според местни медии това е най-смъртоносният инцидент в рамките на полицейска акция в историята на щата.