НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Касапница: 132 са вече жертвите на операцията срещу наркотрафикантите в Рио де Жанейро

          1
          477
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Най-малко 132 души са загинали при най-кървавата полицейска операция срещу наркотрафика в историята на Рио де Жанейро, съобщи омбудсманът на щата, цитиран от Франс прес. Това е два пъти повече от официалния брой на жертвите, известен досега.

          - Реклама -

          „Според последните ни данни броят на жертвите е 132,“ заяви пред АФП службата на омбудсмана на щата Рио де Жанейро, която предоставя правна помощ на най-нуждаещите се.

          64 души загинаха при полицейската операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро 64 души загинаха при полицейската операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

          Губернаторът на щата Клаудио Кастро потвърди, че официалният брой на загиналите след вчерашната полицейска операция остава около 60 души, но уточни, че цифрата вероятно ще се промени, тъй като смъртните случаи се регистрират едва след пристигането на телата в моргата.

          Операцията, проведена в няколко фавели в северната част на Рио, беше насочена срещу големи наркобанди, които контролират търговията с наркотици в региона. Според местни медии това е най-смъртоносният инцидент в рамките на полицейска акция в историята на щата.

          Най-малко 132 души са загинали при най-кървавата полицейска операция срещу наркотрафика в историята на Рио де Жанейро, съобщи омбудсманът на щата, цитиран от Франс прес. Това е два пъти повече от официалния брой на жертвите, известен досега.

          - Реклама -

          „Според последните ни данни броят на жертвите е 132,“ заяви пред АФП службата на омбудсмана на щата Рио де Жанейро, която предоставя правна помощ на най-нуждаещите се.

          64 души загинаха при полицейската операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро 64 души загинаха при полицейската операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

          Губернаторът на щата Клаудио Кастро потвърди, че официалният брой на загиналите след вчерашната полицейска операция остава около 60 души, но уточни, че цифрата вероятно ще се промени, тъй като смъртните случаи се регистрират едва след пристигането на телата в моргата.

          Операцията, проведена в няколко фавели в северната част на Рио, беше насочена срещу големи наркобанди, които контролират търговията с наркотици в региона. Според местни медии това е най-смъртоносният инцидент в рамките на полицейска акция в историята на щата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сирия призна независимостта на Косово

          Владимир Висоцки -
          Сирия призна независимостта на Косово днес, съобщиха официални лица на двете страни. Президентът на Косово Вьоса Османи заяви във Facebook, че споразумението за сирийско признаване...
          Война

          Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател

          Никола Павлов -
          Руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия е извършила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“, предаде Ройтерс. По време на посещение...
          Инциденти

          Ураганът „Мелиса“ опустоши Ямайка – най-силната буря в историята на острова

          Владимир Висоцки -
          Опустошителни ветрове и пороен дъжд връхлетяха Ямайка, след като ураганът „Мелиса“ достигна сушата. Това е най-мощната буря, регистрирана някога в островната държава, и една...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions