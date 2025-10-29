Синдикатите излизат на протест заради минималните работни заплати

В петък КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще проведат предупредителен протест малко преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден бюджетът за следващата година.

Причината за недоволството е решението минималната работна заплата от 1 януари да бъде 605 евро вместо предложените 620, както и липсата на последователна държавна политика по доходите, съобщиха от синдикатите.

Според КНСБ и КТ „Подкрепа“, определянето на минималната заплата чрез закона за бюджета е в противоречие с Кодекса на труда, където ясно е разписан механизъм за изчисляването ѝ — 50% от средната заплата за страната.