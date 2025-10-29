НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Синдикатите излизат на протест заради минималните работни заплати

          1
          58
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В петък КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще проведат предупредителен протест малко преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден бюджетът за следващата година.

          - Реклама -
          КНСБ настоява за поне 10% увеличение на заплатите в държавните медии КНСБ настоява за поне 10% увеличение на заплатите в държавните медии

          Причината за недоволството е решението минималната работна заплата от 1 януари да бъде 605 евро вместо предложените 620, както и липсата на последователна държавна политика по доходите, съобщиха от синдикатите.

          Според КНСБ и КТ „Подкрепа“, определянето на минималната заплата чрез закона за бюджета е в противоречие с Кодекса на труда, където ясно е разписан механизъм за изчисляването ѝ — 50% от средната заплата за страната.

          КНСБ: Плоският данък да се смени с прогресивен (ВИДЕО) КНСБ: Плоският данък да се смени с прогресивен (ВИДЕО)

          „Когато няма съгласие и липсва формула, която да адаптира европейската директива, да се твърди, че отмяната на член 244 за една година е някакво решение, е скандално. Още повече, че не сме чули нито един аргумент защо това се прави“,

          заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

          В петък КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще проведат предупредителен протест малко преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден бюджетът за следващата година.

          - Реклама -
          КНСБ настоява за поне 10% увеличение на заплатите в държавните медии КНСБ настоява за поне 10% увеличение на заплатите в държавните медии

          Причината за недоволството е решението минималната работна заплата от 1 януари да бъде 605 евро вместо предложените 620, както и липсата на последователна държавна политика по доходите, съобщиха от синдикатите.

          Според КНСБ и КТ „Подкрепа“, определянето на минималната заплата чрез закона за бюджета е в противоречие с Кодекса на труда, където ясно е разписан механизъм за изчисляването ѝ — 50% от средната заплата за страната.

          КНСБ: Плоският данък да се смени с прогресивен (ВИДЕО) КНСБ: Плоският данък да се смени с прогресивен (ВИДЕО)

          „Когато няма съгласие и липсва формула, която да адаптира европейската директива, да се твърди, че отмяната на член 244 за една година е някакво решение, е скандално. Още повече, че не сме чули нито един аргумент защо това се прави“,

          заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Недялко Недялков с остър коментар към министър Мариан Бачев в „Контра“

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ журналистът Недялко Недялков направи емоционален и критичен коментар по адрес на министър Мариан Бачев. Изказването му представлява лична оценка, в която...
          Политика

          Александър Симов: До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива

          Златина Петкова -
          "До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива. От резултата тогава зависи какво ще се случва след това." Това каза журналистът Александър Симов, който...
          Инциденти

          ОГНЕН АД: ТИР се запали в движение на пътя Ямбол-Елхово

          Никола Павлов -
          ТИР пламна по време на движение на пътя Ямбол – Елхово, съобщиха от полицията. Пострадали няма, а огънят е обхванал само ремаркето на камиона. Сигналът...

          1 коментар

          1. Защо не искат оставка на правителството? Защото протестите им са фалшиви, за пред хората! Иначе са с властта!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions