Кога ще пуснат парното в София?

Директорът на ТЕЦ-София Петър Петров обяви, че топлоподаването в столицата се предвижда да започне между 5 и 7 ноември, предаде БНТ. Той направи това изявление по време на заседание на енергийната комисия в Народното събрание.

По думите му прогнозата за времето показва, че в посочения период ще бъдат изпълнени условията за среднодневна температура от 12 градуса и трайно застудяване, което е необходимо за началото на отоплителния сезон.

„Ако застудяването настъпи по-рано – ще пуснем парното по-рано. Ако се затопли – ще се забавим“, уточни Петров.

Той допълни, че въпреки няколко последователни дни с по-ниски температури, липсват признаци за дългосрочно застудяване, поради което парното все още не е пуснато.

Петров увери, че ТЕЦ-София е напълно подготвена за зимния сезон. По отношение на ремонта в квартал „Дружба“, той посочи, че дейностите трябва да приключат през ноември, за да бъде възстановено топлоподаването.

Междувременно, в Министерството на енергетиката се проведе експертна среща с представители на топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение, на която бяха обсъдени варианти за решение след отмяната от Съда на ЕС на формулата за изчисляване на сградна инсталация в топлофицираните сгради.

Участниците се обединиха около необходимостта от бързо запълване на правния вакуум, така че нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия да бъдат ощетени.

„Ще предложим балансирано решение, което да гарантира справедливи сметки за парно за гражданите“, заяви заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, който ръководи срещата.

Тъй като съдебното решение посочва, че досегашната формула не отчита характеристиките на отделните сгради, експертите предложиха изчисляването на сградната инсталация да се обвърже с енергийния клас на сградата.

Този подход би осигурил по-прозрачен и справедлив механизъм, който да повиши доверието на потребителите. Очаква се в следващите дни да бъде представен конкретен вариант на решение на нова работна среща.