      сряда, 29.10.25
          Красимир Каракачанов: Борисов да се обади на приятеля си Тръмп и да поиска дерогация за „Лукойл"

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Очаквам да запишат в Конституцията, че ГЕРБ и ДПС ще управляват вечно.“

          Това каза председателят на ВРМО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Каракачанов по-сервилни политици от настоящите не сме имали. Според него няма как управлението да издържи четири години, а ще бъде свалено много по-рано от хората.

          Председателят на ВМРО посочи, че очакванията на народа са към президента Радев. Следвало обаче държавният глава да излезе на политическата сцена преди да му е изтекъл втория мандат, защото после щяло да бъде късно.

          „Борисов да се обади на приятеля си Тръмп и да поиска дерогация за „Лукойл“, щом са си толкова близки“, каза още гостът.

