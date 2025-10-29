„Очаквам да запишат в Конституцията, че ГЕРБ и ДПС ще управляват вечно.“

Това каза председателят на ВРМО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Каракачанов по-сервилни политици от настоящите не сме имали. Според него няма как управлението да издържи четири години, а ще бъде свалено много по-рано от хората.

Председателят на ВМРО посочи, че очакванията на народа са към президента Радев. Следвало обаче държавният глава да излезе на политическата сцена преди да му е изтекъл втория мандат, защото после щяло да бъде късно.