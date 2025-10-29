НА ЖИВО
          Криза с боклука заплашва още три столични района от 1 декември

          боклук
          боклук
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От „Московска 33“ предупредиха за нова криза със сметосъбирането, която този път може да засегне районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. Причината – прекратена обществена поръчка за почистване, след като единствената фирма, участвала в конкурса, се е оттеглила.

          От Столичната община посочват, че към момента няма конкретно решение как ще се осигури извозването на отпадъците в засегнатите райони.

          „Една от опциите е да преминем към пряко договаряне. Друга възможност е да организираме почистването по модела на „Люлин“ и „Красно село“,

          обясни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.
          От „Продължаваме промяната – Демократична България“ уверяват, че няма да се стигне до нова криза с боклука.

          „Районните кметове могат временно да възложат дейностите на общинското дружество „Софекострой“ или на общинско предприятие. Целта е да не се налага увеличение на такса смет“,

          коментира Симеон Ставрев.

          Докато ГЕРБ не изразиха позиция, други групи в Столичния общински съвет предупредиха, че има реален риск кризата да се задълбочи. Според тях честите прекратявания на обществени поръчки водят до финансови загуби за общината.

          „В държава, където дори поръчка за тоалетна хартия се обжалва, вероятността поръчка за 1 милиард лева да не бъде обжалвана е минимална. Ако това не се случи, ще е ясен знак, че общината преговаря с фирмите на Таки и Вълка“,

          заяви Борис Бонев от „Спаси София“.

          „От повече от година предупреждаваме кмета Терзиев, че закъсняват. Казвахме им, че София ще се зарине в боклук“,

          категоричен бе Иван Таков от „БСП за България“.

          Кметовете на „Подуяне“ и „Изгрев“ заявиха в социалните мрежи, че следят ситуацията внимателно и очакват навременни действия. Кметът на „Слатина“ също изрази надежда, че няма да се стигне до реална криза.

          Междувременно стана ясно, че турска фирма ще поеме сметосъбирането в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, докато за останалите четири зони договорите предстои да бъдат подновени.

          В същото време общинска комисия започва цялостен анализ на кризата с боклука в София, за да предложи дългосрочно решение.

