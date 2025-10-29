Криза с боклука заплашва още три столични района от 1 декември

От „Московска 33“ предупредиха за нова криза със сметосъбирането, която този път може да засегне районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. Причината – прекратена обществена поръчка за почистване, след като единствената фирма, участвала в конкурса, се е оттеглила.
- Реклама -
От Столичната община посочват, че към момента няма конкретно решение как ще се осигури извозването на отпадъците в засегнатите райони.
От „Продължаваме промяната – Демократична България“ уверяват, че няма да се стигне до нова криза с боклука.
Докато ГЕРБ не изразиха позиция, други групи в Столичния общински съвет предупредиха, че има реален риск кризата да се задълбочи. Според тях честите прекратявания на обществени поръчки водят до финансови загуби за общината.
Кметовете на „Подуяне“ и „Изгрев“ заявиха в социалните мрежи, че следят ситуацията внимателно и очакват навременни действия. Кметът на „Слатина“ също изрази надежда, че няма да се стигне до реална криза.
Междувременно стана ясно, че турска фирма ще поеме сметосъбирането в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, докато за останалите четири зони договорите предстои да бъдат подновени.
В същото време общинска комисия започва цялостен анализ на кризата с боклука в София, за да предложи дългосрочно решение.
От „Московска 33“ предупредиха за нова криза със сметосъбирането, която този път може да засегне районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. Причината – прекратена обществена поръчка за почистване, след като единствената фирма, участвала в конкурса, се е оттеглила.
- Реклама -
От Столичната община посочват, че към момента няма конкретно решение как ще се осигури извозването на отпадъците в засегнатите райони.
От „Продължаваме промяната – Демократична България“ уверяват, че няма да се стигне до нова криза с боклука.
Докато ГЕРБ не изразиха позиция, други групи в Столичния общински съвет предупредиха, че има реален риск кризата да се задълбочи. Според тях честите прекратявания на обществени поръчки водят до финансови загуби за общината.
Кметовете на „Подуяне“ и „Изгрев“ заявиха в социалните мрежи, че следят ситуацията внимателно и очакват навременни действия. Кметът на „Слатина“ също изрази надежда, че няма да се стигне до реална криза.
Междувременно стана ясно, че турска фирма ще поеме сметосъбирането в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, докато за останалите четири зони договорите предстои да бъдат подновени.
В същото време общинска комисия започва цялостен анализ на кризата с боклука в София, за да предложи дългосрочно решение.