Леко напрежение и минимална победа за ЦСКА над Севлиево

ЦСКА не изигра от най-добрите си мачове, но и не допусна изненада срещу Севлиево за Купата на България. Тимът на Христо Янев спечели с 2:1 като гост и се класира за 1/8-финалите. Сейни Санянг и Мохамед Брахими се разписаха за „червените“. Добрин Петров отсрами домакините.

„Червените“ бяха без част от титулярите си. Почивка получиха Лапоухов, Лапеня и Делова, Етоо, Питас и Мартино. На техните места започнаха Бусато, Кордоба и Теодор Иванов, Сегер, Чорбаджийски и Санянг.

Титуляр за домакините пък започна бившият футболист на ЦСКА Едвин Джеси.

В 20-ата минута столичани пропуснаха златна възможност да поведат Димитър Пантев сгреши, топката стигна до Леандро Годой, но стражът спаси изстрела на нападателя. Две минути след това Пантев отрази и шут на Дейвид Сегер.

„Червените“ все пак поведоха в 38-ата минута. Илиан Илиев центрира отдясно към Санянг и защитникът вкара – 0:1.

Девет минути след почивката Годой получи поредна възможност да реализира след грешка на противниковата отбрана, но ударът му от границата на пеналта не се получи по най-добрия начин. Натискът на „червените“ даде резултат след час игра, когато Брахими нямаше как да сбърка на празна врата след нещо средно между удар и асистенция на Панайотов.

Севлиево обаче бързо отговори на предизвикателството. Домакините спечелиха корнер в 64-ата минута. Последва центриране към появилия се малко по-рано Петров и централният нападател вкара чрез ефектен шут с десния крак в долния десен ъгъл на Бусато.

До края домакините опитаха всичко да стигнат поне до равенството, но не успяха да зарадват запалянковците си.

Други резултати:

Загорец – Ботев Враца 1:4

Марек – Монтана 1:4

Спартак Пловдив – Славия 1:2

Спортист Своге – Септември София 0:2