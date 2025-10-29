НА ЖИВО
          Левски пренесе доброто си представяне от първенството и за Купата

          "Сините" победиха безпроблемно Хебър с 3:0

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Левски стартира с безпроблемен успех участито си в турнира за Купата на България. „Сините“ се наложиха с с 3:0 като гост на Хебър и продължават на 1/8-финалите. Дебютни голове вкараха Никола Серафимов и Акрам Бурас, а между тях се разписа Марин Петков. Първи мач със „синята“ фланелка записа вратарят Мартин Луков. 

          Сините“ поведоха още във 2-рата минута. След центриране на Рилдо от корнер, Никола Серафимов с отлично изпълнение с глава даде ранен аванс на столичани.

          Левски пропусна още една-две добри ситуации, за да се стигне до 17-ата минута, когато Хебър бе много близо до изравняването на резултата. Мартин Хайдаров отправи бомбен шут от далечна дистанция, но топката се отби в горната греда.

          Преди да е изминал половин час игрово време, „сините“ стигнаха до второ попадение след красива многоходова атака. Акрам Бурас даде на Карл Фабиен, който му върна, алжирецът продължи за Марин Петков, а №88 на Левски с левия крак завъртя топката в горния десен ъгъл за 0:2.

          В 37-ата минута гостите пропуснаха да поведат с 3:0, след като топката срещна гредата след удар на Сангаре. Таранът отне топката в центъра, след което проби и остана очи в очи със стража на „зелените“, но не успя да го преодолее.

          Тъкмо бе изминал един час от началото и класиката стана факт. Рилдо, Сангаре и Бурас проведоха триходова комбинация, а последният вкара за 0:3.

          В 80-ата минута резервата Мазир Сула пусна пас за Фабио Лима, но фланговият футболист от добра ситуация не успя да намери целта.  В 84-ата  Момчил Цветанов центрира опасно в наказателното поле, но опитният вратар на гостите се намеси на ниво. До края на срещата „сините“ продължиха да се забавляват на терена в Пазардиж, но не успяха да стигнат до четвърти гол. 

          

