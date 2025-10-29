Литва обяви кога ще отвори границата си с Беларус

Граничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември, обяви правителството във Вилнюс, цитирано от „Ройтерс“. Решението е взето в отговор на серия инциденти с балони, навлезли във въздушното пространство на Литва.

Министър-председателката Инга Ругиниене заяви в понеделник, че тези балони, използвани от трафиканти на цигари, представляват форма на хибридна атака, тъй като през последния месец пет пъти са предизвиквали временно затваряне на летища. Тя подчерта, че литовските власти ще започнат да свалят подобни обекти.

Днес кабинетът потвърди, че и двата гранични пункта с Беларус ще останат затворени.

„Осъзнаваме, че това създава неудобства за гражданите и бизнеса, и се извиняваме, но сигурността е наш основен приоритет“, заяви Ругиниене.

Правителството уточни, че изключения ще бъдат правени за дипломати, за граждани на страни от ЕС, НАТО и Украйна, които напускат Беларус, както и за транзитен трафик към руския ексклав Калининград и за чужденци с литовски хуманитарни визи.

Междувременно беларуският президент Александър Лукашенко определи решението на Литва като „абсурдно“, обвинявайки Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия.