НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Литва обяви кога ще отвори границата си с Беларус

          1
          40
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Граничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември, обяви правителството във Вилнюс, цитирано от „Ройтерс“. Решението е взето в отговор на серия инциденти с балони, навлезли във въздушното пространство на Литва.

          - Реклама -

          Министър-председателката Инга Ругиниене заяви в понеделник, че тези балони, използвани от трафиканти на цигари, представляват форма на хибридна атака, тъй като през последния месец пет пъти са предизвиквали временно затваряне на летища. Тя подчерта, че литовските власти ще започнат да свалят подобни обекти.

          Литва обвинява Беларус в „хибридна атака“ след инцидент с контрабандни балони Литва обвинява Беларус в „хибридна атака“ след инцидент с контрабандни балони

          Днес кабинетът потвърди, че и двата гранични пункта с Беларус ще останат затворени.

          „Осъзнаваме, че това създава неудобства за гражданите и бизнеса, и се извиняваме, но сигурността е наш основен приоритет“,

          заяви Ругиниене.

          Правителството уточни, че изключения ще бъдат правени за дипломати, за граждани на страни от ЕС, НАТО и Украйна, които напускат Беларус, както и за транзитен трафик към руския ексклав Калининград и за чужденци с литовски хуманитарни визи.

          Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони

          Междувременно беларуският президент Александър Лукашенко определи решението на Литва като „абсурдно“, обвинявайки Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия.

          Граничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември, обяви правителството във Вилнюс, цитирано от „Ройтерс“. Решението е взето в отговор на серия инциденти с балони, навлезли във въздушното пространство на Литва.

          - Реклама -

          Министър-председателката Инга Ругиниене заяви в понеделник, че тези балони, използвани от трафиканти на цигари, представляват форма на хибридна атака, тъй като през последния месец пет пъти са предизвиквали временно затваряне на летища. Тя подчерта, че литовските власти ще започнат да свалят подобни обекти.

          Литва обвинява Беларус в „хибридна атака“ след инцидент с контрабандни балони Литва обвинява Беларус в „хибридна атака“ след инцидент с контрабандни балони

          Днес кабинетът потвърди, че и двата гранични пункта с Беларус ще останат затворени.

          „Осъзнаваме, че това създава неудобства за гражданите и бизнеса, и се извиняваме, но сигурността е наш основен приоритет“,

          заяви Ругиниене.

          Правителството уточни, че изключения ще бъдат правени за дипломати, за граждани на страни от ЕС, НАТО и Украйна, които напускат Беларус, както и за транзитен трафик към руския ексклав Калининград и за чужденци с литовски хуманитарни визи.

          Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони

          Междувременно беларуският президент Александър Лукашенко определи решението на Литва като „абсурдно“, обвинявайки Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Четирима българи се изправиха пред съд във Франция в рамките на дело за оскверняване на паметник, оркестрирано от Русия

          Владимир Висоцки -
          На 29 октомври четирима българи се изправиха пред съда във Франция, обвинени в поругаване на еврейски мемориал с червени отпечатъци от ръце миналата година...
          Политика

          Макрон призова за по-строга регулация на социалните мрежи в Европа

          Владимир Висоцки -
          Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и...
          Култура

          Двама от крадците на съкровища от Лувъра признаха частично вината си

          Никола Павлов -
          Двама мъже може да бъдат официално обвинени за зрелищната кражба на безценни бижута от музея Лувър в Париж, докато прокуратурата подготвя нова информация по...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions