      сряда, 29.10.25
          НачалоЕвропаПолитика

          Макрон призова за по-строга регулация на социалните мрежи в Европа

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и злоупотребите с информация на платформите.

          „Това са платформи, създадени да продават персонализирана реклама“, заяви той пред Форума за мира в Париж, поредица от дебати, посветени на глобалното управление.

          „Но най-вече те са движени от процес, който има за цел да създаде максимално вълнение, което ще генерира максимален трафик, за да се максимизират рекламните им страници, и по този начин цялата система от ценности, на която се основават нашите демокрации, връзката с аргументацията, истината, е напълно разрушена“, заяви той, цитиран от АФП.

          „Направихме всякакви глупости, напълно погрешно е да се информираме оттам“ и затова „трябва да възвърнем контрола над демократичния си живот и информацията, като въведем регулации“, настоя Макрон.

          В социалната мрежа „X, ако не попадате веднага на крайно десни съдържания, значи сте зле организирани“, заяви държавният глава.

          Днес „най-големите купувачи на фалшиви акаунти са руснаците, за да дестабилизират европейските демокрации“, заяви той.

          „Намираме се в ситуация на намеса под стероиди“, подчерта френският държавен глава.

          В този контекст „ще въведем много по-мощна програма за защита и регулиране в Европа“, посочи Макрон.

          Но тази програма е съвместима с „иновациите“ и с „актьорите от обществен интерес“, които предлагат „свободна инфраструктура“, добави той.

          „Вярвам дълбоко в иновациите, но нито за миг не вярвам в иновациите, които служат на тъмните сили“, подчерта Макрон. 

