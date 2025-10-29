Мъжете трябва да тренират два пъти повече от жените, за да постигнат същите ползи за сърдечното здраве

Жените извличат по-големи ползи от спорта от мъжете – особено що се отнася до здравето на сърцето, показва ново изследване.

- Реклама -

Според проучването, публикувано в списанието Nature Cardiovascular Research, жените, които спортуват около четири часа седмично, могат да намалят риска от развитие на коронарна болест на сърцето с 30%. За да постигнат същия ефект, мъжете трябва да тренират поне два пъти повече – почти девет часа седмично.

Коронарната болест на сърцето води до свиване или калциране на кръвоносните съдове, което ограничава притока на кръв към сърдечния мускул. Сред основните рискови фактори са нездравословното хранене, липсата на движение и тютюнопушенето.

Изследването показва, че дори умереното движение носи съществени здравни ползи. Около 2,5 часа умерени до интензивни упражнения седмично са достатъчни, за да се намали рискът от коронарна болест с 22% при жените и с 17% при мъжете.

Резултатите изненадали Карл Лаутербах, бившия германски министър на здравеопазването, който ги нарече „несправедливи“ в социалната мрежа X.

Изследването показва също, че дори хора с вече съществуващо сърдечно заболяване могат да извлекат ползи от физическа активност. Жените, които се занимават с умерени до интензивни упражнения по 51 минути седмично, имат по-нисък риск от смърт, докато мъжете трябва да тренират поне 85 минути, за да постигнат същия резултат.

Това означава, че за да имат еднакво предимство за оцеляване, мъжете трябва да спортуват около 1,7 пъти повече от жените.

Като цяло, колкото повече дни седмично човек е физически активен, толкова по-нисък е рискът от сърдечни заболявания, независимо от пола.

Биологичното предимство на жените може да се дължи на хормонални и мускулни различия. Естрогенът стимулира изгарянето на мазнини и има защитен ефект върху кръвоносните съдове.

Освен това жените имат повече издръжливостни мускулни влакна, докато мъжете притежават повече влакна, изградени за сила и скорост.

Това, според учените, обяснява защо сърцето на жените става по-здраво с по-малко тренировки.