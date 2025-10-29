Недялко Недялков с остър коментар към министър Мариан Бачев в „Контра“



В предаването „Контра“ журналистът Недялко Недялков направи емоционален и критичен коментар по адрес на министър Мариан Бачев. Изказването му представлява лична оценка, в която той свързва поведението на министъра с „морален разпад“ и „зависимости“.



Недялков заяви:



„Този сюжет от Министерството на гей културата не е жълт. Той е функционален и показателен — за разпада морален, който избива в перверзия и извратеност, засягаща нашето потомство. Тези двама герои са учители в детска школа. Бачев е като плененото и вързано момче на стола в квартирата на д-р Менгеле — Хасърджиев, принудено да търпи физически и морални унижения в името на стабилност, вкарването на България във война, убийството на българския лев и Еврозоната.“



В изказването си Недялков намекна за „елемент на зависимост“ между министъра и негови приближени, като определи ситуацията като „официална държавна политика, произтичаща от различност“.



Коментарите му са изцяло лична интерпретация и не съдържат потвърдени факти, а представляват негово мнение, изразено в рамките на предаването.

- Реклама -