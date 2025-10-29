НА ЖИВО
          НОИ одобри бюджета на държавното обществено осигуряване

          На заседание, проведено днес, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщиха от института.

          В проектозакона са заложени основните социалноосигурителни политики и параметри, които ще определят размера на осигурителните вноски, пенсиите и минималните доходи през следващата година.

          Сред ключовите предложения в бюджета са:

          • Минимална работна заплата от 605 евро (от 1 януари 2026 г.);
          • Увеличение на осигурителната вноска за пенсии с 2%;
          • Максимален осигурителен доход от 2352 евро.

          „Членовете на Надзорния съвет се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения,“ уточниха от НОИ.

          След утвърждаването му от Надзорния съвет, проектът ще бъде съгласуван в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което ще бъде разгледан от Министерския съвет и внесен за окончателно гласуване в Народното събрание. Срокът за това е до петък.

