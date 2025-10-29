НА ЖИВО
          Нова контузия за Григор Димитров? Медведев продължава напред без игра

          Все още няма официална информация от щаба каква е причината за спиране участието на хасковлията в Париж

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Григор Димитров няма да излезе на корта за мача си срещу Даниил Медведев, обявиха организаторите на турнира от сериите Мастърс в Париж. Двубоят трябваше да се изиграе този следобед. 

          „За съжаление, Григор Димитров се оттегли от турнира на сингъл. Беше чудесно да те видим отново на корта, Григор“ – гласи публикацията в социалните канали на надпреварата.

          Все още няма официална информация от щаба на българина каква е причината за неговото решение.

          Турнирът в Париж беше първи за Гришо от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън.

          В първия кръг в надпреварата на сингъл в понеделник Димитров елиминира французина Джовани Мпетши-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.

          Във вторник българинът, заедно с французина Никола Маю, загуби в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.

          Днешното оттегляне слага край на сезона на Григор Димитров, който в момента е №38 в световната ранглиста.  

