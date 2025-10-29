ОГНЕН АД: ТИР се запали в движение на пътя Ямбол-Елхово

ТИР пламна по време на движение на пътя Ямбол – Елхово, съобщиха от полицията. Пострадали няма, а огънят е обхванал само ремаркето на камиона.

Сигналът за инцидента е подаден в 17:50 часа на телефон 112. Водачът е реагирал бързо и е успял да откачи влекача, предотвратявайки разпространението на пожара.

На място работят екипи на пожарната от Ямбол. Пътят не е затворен, движението се регулира от полицейски служители, уточниха от областната дирекция на МВР.

Причините за инцидента се изясняват.