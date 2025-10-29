Парламентарната комисия по труда отхвърли отпадането на почивните понеделници

Парламентарната комисия по труда и социалната политика не подкрепи предложените промени в Кодекса на труда, внесени от депутата Йордан Иванов („Продължаваме промяната – Демократична България“) и група народни представители.

С измененията се предвиждаше да отпадне възможността понеделник или вторник да бъдат неприсъствени дни, когато официален празник (с изключение на Великденските) съвпада със събота или неделя.

Националният съвет за тристранно сътрудничество също не постигна съгласие по тази идея, както и по предложението за право на почасов отпуск за родители, които водят децата си до детска градина или училище.

Интересното е, че законопроектът не получи подкрепа дори сред самата ПП-ДБ.

„От ‘Продължаваме промяната – Демократична България’ също не подкрепяме предложението, защото то не поставя баланс между интересите на работниците и работодателите,“ заяви депутатът Венко Сабрутев.

С решението на комисията предложението на Йордан Иванов отпада, което означава, че настоящата практика за „дълги уикенди“ при официални празници ще се запази поне засега.