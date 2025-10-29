НА ЖИВО
      сряда, 29.10.25
          Първата изненада за Купата е факт! ЦСКА и Левски продължават по план

          ЦСКА и Левски спечелиха гостуванията си в Севлиево и Пазарджик

          Днес се изиграха още осем мача от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. В тях падна и първата голяма бомба с отстранен отбор от efbet Лига – Витоша (Бистрица) елиминира Берое от надпреварата след дузпи.

          ЦСКА и Левски спечелиха гостуванията си в Севлиево и Пазарджик, а изненада не допуснаха и Черно море, Славия, Монтана, Ботев (Враца) и Септември (София). Останалите ясни осминафиналисти са Ботев (Пловдив), Добруджа, Локомотив (София), Спартак (Варна), Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив).

          Утре Черноморец (Бургас) – Лудогорец и Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948 слагат край на тази фаза от турнира.

          28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.:

          Спартак (Плевен) 0:4 Ботев (Пловдив)

          0:1 Никола Илиев (10-д)

          0:2 Самуел Калу (39)

          0:3 Никола Солдо (49)

          0:4 Димитър Митков (73)

          28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.:

          Бдин (Видин) 2:7 Добруджа

          0:1 Джонатан Куеро (3)

          0:2 Айкут Рамадан (10)

          1:2 Радослав Захариев (23)

          1:3 Айкут Рамадан (52)

          1:4 Милчо Ангелов (60)

          1:5 Милчо Ангелов (62)

          1:6 Лукас Кардозо (66)

          1:7 Айкут Рамадан (80)

          2:7 Жоао Стоко (89)

          Рилски спортист 2:3 Локомотив (София)

          1:0 Венцислав Христов (6)

          1:1 Садио Дембеле (29)

          2:1 Венцислав Христов (60)

          2:2 Патрик-Габриел Галчев (65)

          2:3 Кауе Карузо (90)

          Ямбол 1:3 Спартак (Варна)

          0:1 Луис Пахама (8)

          0:2 Даниел Халачев (18)

          0:3 Иван Алексиев (56)

          1:3 Георги Динков (80)

          28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч.:

          Фратрия 1:2 Арда (Кърджали)

          0:1 Джелал Хюсеинов (42)

          1:1 Мирослав Маринов (50)

          1:2 Андре Шиняшики (65)

          28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.:

          Дунав (Русе) 1:2 Локомотив (Пловдив)

          1:0 Радослав Апостолов (89)

          1:1 Каталин Иту (90+7)

          1:2 Хуан Переа (115)

          29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч.:

          Миньор (Перник) 0:3 Черно море

          0:1 Густаво Франса (51-д)

          0:2 Селсо Сидни (70)

          0:3 Селсо Сидни (81)

          29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.:

          Марек 1:4 Монтана

          0:1 Витиньо (59)

          0:2 Борис Димитров (62)

          0:3 Борис Димитров (72)

          0:4 Владислав Цеков (76)

          1:4 Борислав Николов (82)

          Спартак (Пловдив) 1:2 Славия

          0:1 Кристиян Балов (26)

          1:1 Александър Димов (33)

          1:2 Мартин Георгиев (49)

          Спортист (Своге) 0:2 Септември (София)

          0:1 Бертран Фурие (7)

          0:2 Галин Иванов (42)

          Севлиево 1:2 ЦСКА

          0:1 Сейни Санянг (38)

          0:2 Мохамед Брахими (60)

          1:2 Добрин Петров (65)

          Витоша (Бистрица) 0:0 Берое (4:3 при дузпите)

          Загорец (Нова Загора) 1:4 Ботев (Враца)

          1:0 Кристиян Стоилов (47)

          1:1 Антоан Стоянов (77)

          1:2 Мартин Смоленски (80)

          1:3 Даниел Генов (83)

          1:4 Мартин Смоленски (88)

          29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч:

          Хебър (Пазарджик) 0:3 Левски

          0:1 Никола Серафимов (2)

          0:2 Марин Петков (29)

          0:3 Акрам Бурас (61)

          30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч.:

          Черноморец (Бургас) – Лудогорец

          30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч.:

          Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948

