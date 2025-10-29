Първата изненада за Купата е факт! ЦСКА и Левски продължават по план

Днес се изиграха още осем мача от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. В тях падна и първата голяма бомба с отстранен отбор от efbet Лига – Витоша (Бистрица) елиминира Берое от надпреварата след дузпи.
ЦСКА и Левски спечелиха гостуванията си в Севлиево и Пазарджик, а изненада не допуснаха и Черно море, Славия, Монтана, Ботев (Враца) и Септември (София). Останалите ясни осминафиналисти са Ботев (Пловдив), Добруджа, Локомотив (София), Спартак (Варна), Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив).
Утре Черноморец (Бургас) – Лудогорец и Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948 слагат край на тази фаза от турнира.
28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.:
Спартак (Плевен) 0:4 Ботев (Пловдив)
0:1 Никола Илиев (10-д)
0:2 Самуел Калу (39)
0:3 Никола Солдо (49)
0:4 Димитър Митков (73)
28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.:
Бдин (Видин) 2:7 Добруджа
0:1 Джонатан Куеро (3)
0:2 Айкут Рамадан (10)
1:2 Радослав Захариев (23)
1:3 Айкут Рамадан (52)
1:4 Милчо Ангелов (60)
1:5 Милчо Ангелов (62)
1:6 Лукас Кардозо (66)
1:7 Айкут Рамадан (80)
2:7 Жоао Стоко (89)
Рилски спортист 2:3 Локомотив (София)
1:0 Венцислав Христов (6)
1:1 Садио Дембеле (29)
2:1 Венцислав Христов (60)
2:2 Патрик-Габриел Галчев (65)
2:3 Кауе Карузо (90)
Ямбол 1:3 Спартак (Варна)
0:1 Луис Пахама (8)
0:2 Даниел Халачев (18)
0:3 Иван Алексиев (56)
1:3 Георги Динков (80)
28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч.:
Фратрия 1:2 Арда (Кърджали)
0:1 Джелал Хюсеинов (42)
1:1 Мирослав Маринов (50)
1:2 Андре Шиняшики (65)
28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.:
Дунав (Русе) 1:2 Локомотив (Пловдив)
1:0 Радослав Апостолов (89)
1:1 Каталин Иту (90+7)
1:2 Хуан Переа (115)
29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч.:
Миньор (Перник) 0:3 Черно море
0:1 Густаво Франса (51-д)
0:2 Селсо Сидни (70)
0:3 Селсо Сидни (81)
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.:
Марек 1:4 Монтана
0:1 Витиньо (59)
0:2 Борис Димитров (62)
0:3 Борис Димитров (72)
0:4 Владислав Цеков (76)
1:4 Борислав Николов (82)
Спартак (Пловдив) 1:2 Славия
0:1 Кристиян Балов (26)
1:1 Александър Димов (33)
1:2 Мартин Георгиев (49)
Спортист (Своге) 0:2 Септември (София)
0:1 Бертран Фурие (7)
0:2 Галин Иванов (42)
Севлиево 1:2 ЦСКА
0:1 Сейни Санянг (38)
0:2 Мохамед Брахими (60)
1:2 Добрин Петров (65)
Витоша (Бистрица) 0:0 Берое (4:3 при дузпите)
Загорец (Нова Загора) 1:4 Ботев (Враца)
1:0 Кристиян Стоилов (47)
1:1 Антоан Стоянов (77)
1:2 Мартин Смоленски (80)
1:3 Даниел Генов (83)
1:4 Мартин Смоленски (88)
29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч:
Хебър (Пазарджик) 0:3 Левски
0:1 Никола Серафимов (2)
0:2 Марин Петков (29)
0:3 Акрам Бурас (61)
30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч.:
Черноморец (Бургас) – Лудогорец
30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч.:
Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948