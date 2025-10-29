Правителството създава комисия, която да избере нов европрокурор

Правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде комисия за подбор на нов европейски прокурор от България. Решението бе прието днес на заседание на Министерския съвет.

„Комисията ще осигури прозрачен и професионален избор на кандидати, които ще представляват страната ни в Европейската прокуратура," посочват от правителствената пресслужба.

Според решението комисията ще бъде от седем членове:

двама представители на Министерството на правосъдието ,

, по двама представители на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ,

, един представител на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Номинирани могат да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи.

Комисията ще трябва да предложи трима кандидати, които ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. След това Комитетът по подбор към Европейската прокуратура ще проведе изслушване на номинираните, а Съветът на ЕС ще избере и назначи новия европейски прокурор от България.

„Процедурата е изцяло в съответствие с регламента на Европейската прокуратура и има за цел да гарантира най-високите стандарти на независимост и професионализъм,“ уточняват от Министерството на правосъдието.

Настоящият представител на България в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е временно отстранена от длъжност, тъй като срещу нея се води дисциплинарно производство. Нейният мандат изтича през юли 2026 г.