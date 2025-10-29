НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Правителството създава комисия, която да избере нов европрокурор

          1
          41
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде комисия за подбор на нов европейски прокурор от България. Решението бе прието днес на заседание на Министерския съвет.

          „Комисията ще осигури прозрачен и професионален избор на кандидати, които ще представляват страната ни в Европейската прокуратура,“ посочват от правителствената пресслужба.

          - Реклама -

          Според решението комисията ще бъде от седем членове:

          • двама представители на Министерството на правосъдието,
          • по двама представители на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,
          • един представител на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
          Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева

          Номинирани могат да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи.

          Комисията ще трябва да предложи трима кандидати, които ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. След това Комитетът по подбор към Европейската прокуратура ще проведе изслушване на номинираните, а Съветът на ЕС ще избере и назначи новия европейски прокурор от България.

          „Процедурата е изцяло в съответствие с регламента на Европейската прокуратура и има за цел да гарантира най-високите стандарти на независимост и професионализъм,“ уточняват от Министерството на правосъдието.

          Настоящият представител на България в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е временно отстранена от длъжност, тъй като срещу нея се води дисциплинарно производство. Нейният мандат изтича през юли 2026 г.

          Кьовеши разкри мотивите си за дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева Кьовеши разкри мотивите си за дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева

          Правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде комисия за подбор на нов европейски прокурор от България. Решението бе прието днес на заседание на Министерския съвет.

          „Комисията ще осигури прозрачен и професионален избор на кандидати, които ще представляват страната ни в Европейската прокуратура,“ посочват от правителствената пресслужба.

          - Реклама -

          Според решението комисията ще бъде от седем членове:

          • двама представители на Министерството на правосъдието,
          • по двама представители на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,
          • един представител на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
          Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева

          Номинирани могат да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи.

          Комисията ще трябва да предложи трима кандидати, които ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. След това Комитетът по подбор към Европейската прокуратура ще проведе изслушване на номинираните, а Съветът на ЕС ще избере и назначи новия европейски прокурор от България.

          „Процедурата е изцяло в съответствие с регламента на Европейската прокуратура и има за цел да гарантира най-високите стандарти на независимост и професионализъм,“ уточняват от Министерството на правосъдието.

          Настоящият представител на България в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е временно отстранена от длъжност, тъй като срещу нея се води дисциплинарно производство. Нейният мандат изтича през юли 2026 г.

          Кьовеши разкри мотивите си за дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева Кьовеши разкри мотивите си за дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Недялко Недялков с остър коментар към министър Мариан Бачев в „Контра“

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ журналистът Недялко Недялков направи емоционален и критичен коментар по адрес на министър Мариан Бачев. Изказването му представлява лична оценка, в която...
          Политика

          Александър Симов: До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива

          Златина Петкова -
          "До президентските избори няма да има предсрочни парламентарни такива. От резултата тогава зависи какво ще се случва след това." Това каза журналистът Александър Симов, който...
          Инциденти

          ОГНЕН АД: ТИР се запали в движение на пътя Ямбол-Елхово

          Никола Павлов -
          ТИР пламна по време на движение на пътя Ямбол – Елхово, съобщиха от полицията. Пострадали няма, а огънят е обхванал само ремаркето на камиона. Сигналът...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions