Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател

Руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия е извършила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“, предаде Ройтерс.
По време на посещение в Централната военна болница „П. В. Мандрика“, където разговаря и пи чай с ранени руски военнослужещи, Путин заяви, че тестът е проведен вчера и е бил напълно успешен.
Според него „Посейдон“ представлява нов клас стратегическо оръжие, което може да предизвика мощни радиоактивни вълни в океана, способни да унищожат цели крайбрежни градове.
Предистория: „Посейдон“ и „Буревестник“ — новото поколение ядрени оръжия
Миналата седмица Кремъл обяви успешно изпитание и на друга нова разработка — крилатата ракета „Буревестник“, също задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава.
Путин посочи, че технологиите, използвани при „Буревестник“, могат да намерят приложение и в космическите програми и дори в селското стопанство.
Контекст
От 2018 г. насам Путин редовно представя „Посейдон“ и „Буревестник“ като отговор на действията на САЩ и НАТО, включително след оттеглянето на Вашингтон от Договора за ограничаване на противоракетната отбрана (ABM Treaty) през 2001 г.
Русия определя тези оръжия като „средства за възпиране“, които имат за цел да гарантират стратегическото равновесие и невъзможността страната да бъде нападната безнаказано.
Браво! Не новини, а абсолютен путински идиотизъм! Позор!