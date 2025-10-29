НА ЖИВО
          Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател

          Снимка: БГНЕС
          Руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия е извършила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“, предаде Ройтерс.

          По време на посещение в Централната военна болница „П. В. Мандрика“, където разговаря и пи чай с ранени руски военнослужещи, Путин заяви, че тестът е проведен вчера и е бил напълно успешен.

          „За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница-носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време. То е уникално по скорост и достигана дълбочина,“ заяви руският президент, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

          Според него „Посейдон“ представлява нов клас стратегическо оръжие, което може да предизвика мощни радиоактивни вълни в океана, способни да унищожат цели крайбрежни градове.

          Русия плаши САЩ с ракетата „Буревестник Русия плаши САЩ с ракетата „Буревестник

          „Това е огромен успех. Мощността на „Посейдон“ значително надвишава дори нашата най-обещаваща междуконтинентална ракета ‘Сармат’. Няма такава друга ракета като ‘Сармат’ – тя скоро ще застъпи на бойно дежурство,“ подчерта Путин.

          Предистория: „Посейдон“ и „Буревестник“ — новото поколение ядрени оръжия

          Миналата седмица Кремъл обяви успешно изпитание и на друга нова разработка — крилатата ракета „Буревестник“, също задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава.

          Путин посочи, че технологиите, използвани при „Буревестник“, могат да намерят приложение и в космическите програми и дори в селското стопанство.

          „Ние можем да се гордеем с нашите учени, инженери и специалисти, които създадоха това. Тези технологии ще бъдат полезни и извън отбранителната индустрия,“ заяви той.

          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО) Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО)

          Контекст

          От 2018 г. насам Путин редовно представя „Посейдон“ и „Буревестник“ като отговор на действията на САЩ и НАТО, включително след оттеглянето на Вашингтон от Договора за ограничаване на противоракетната отбрана (ABM Treaty) през 2001 г.

          Русия определя тези оръжия като „средства за възпиране“, които имат за цел да гарантират стратегическото равновесие и невъзможността страната да бъде нападната безнаказано.

