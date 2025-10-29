„БСП се изгавриха с Киселова, тя стана жертва на договорка с Пеевски.“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Василев обясни, че от формацията му са гласували срещу избора на Рая Назарян за председател на Народното събрание. Той посочи, че това е принципна позиция на МЕЧ – да гласуват срещу предложенията на управляващите, той като са опозиция.

Председателят на МЕЧ изрази сериозни критики спрямо БСП. По думите му те са предали своите избиратели. Посочи, че минималната работна заплата ще бъде с 30 лева по-ниска от обещаната, замразява се майчинството през втората година и се увеличават осигурителните вноски. Всичко това показвало именно предателството на социалистите.

Заместник-председателят на парламента засегна и темата за проектобюджета на НЗОК. Според него там се вижда, че младите лекари ще бъдат излъгани за пореден път, тъй като исканията им не са заложени на този етап в бюджета.

„БСП не е никаква социална партия, те утре могат да поискат и плосък данък от 20%, няма да се учудя“, каза още гостът.

Според Василев у нас няма да се построи завод за барут от „Райнметал“. Той посочи, че такъв завод би застрашил здравето на българските граждани, защото това е най-мръсното производство. По думите му посрещането, което Борисов организира на инвеститорите, не означава нищо, защото не са питани хората в Сопот.