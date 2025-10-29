Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Василев обясни, че от формацията му са гласували срещу избора на Рая Назарян за председател на Народното събрание. Той посочи, че това е принципна позиция на МЕЧ – да гласуват срещу предложенията на управляващите, той като са опозиция.
Председателят на МЕЧ изрази сериозни критики спрямо БСП. По думите му те са предали своите избиратели. Посочи, че минималната работна заплата ще бъде с 30 лева по-ниска от обещаната, замразява се майчинството през втората година и се увеличават осигурителните вноски. Всичко това показвало именно предателството на социалистите.
Заместник-председателят на парламента засегна и темата за проектобюджета на НЗОК. Според него там се вижда, че младите лекари ще бъдат излъгани за пореден път, тъй като исканията им не са заложени на този етап в бюджета.
Според Василев у нас няма да се построи завод за барут от „Райнметал“. Той посочи, че такъв завод би застрашил здравето на българските граждани, защото това е най-мръсното производство. По думите му посрещането, което Борисов организира на инвеститорите, не означава нищо, защото не са питани хората в Сопот.
„който беше гост в предаването „Делници“ – да напомня, че предаванията вече не се качват 20тина минути след излъчването на живо, а се качвар няколко дни по-късно. Ето – вече два дни изминаха, а няма качен клип с нито едно участие на гост дори от вчера… Предаването „Делници“ – след обновлението в студиото и след обновлението в сайта – загърбиха качването на епизодите от днес за днес, а ги качват два дни по-късно.
А на Рая Назарян и подариха рози и и казаха как дупе на онуй се вози
Утре има протест в Карлово, нека хората да решат дали искат замърсяване или не от този безполезен и вреден завод.
Тези заводи, който ще ги насладят тук, няма да ни донесат нищо добро. Защо не ги строят в Германия, Турция, Гърция. А тук да строят заводи за роботи, компютри? От една страна с 9 мил. народ, с развита икономика ни направиха просяци, безработни, бедни, болни, децата наркомани. Ще ни направят и страна под дулото на братски Руски народ.
Защо сме заспала и търпяща нация???
Нима забравихме Г. Лом, и всички загинали там. Всеки работник ще си носи бомбата в задният джоб.
Мария Андонова – Миминце пилинце,я се гледай манджите че ще отслабнеш. Бъркаш копъра с магданоза.
Даноооооо
Бойко Борисов изпрати Кисельова на пазара да продава тикви
Защото си казал ти ,простак такъв!
Бягай след влака..
Договора е подписан. Борисов така каза.
Еколозите какво дремат…
Дано ,от Карловска община хората твърдо са против.Бойко с комисионните да си го строи в Софийското поле или Банкя.Но разбрах че от Пловдив до Карлово е насят памук.
Мария Андонова ти си болната
Мария Андонова Ами ти каква си МА!Той работи за НАРОДА а ти работиш на масата и мислиш за ,,задника си“
Мария Андонова За себе си ли говорите?!
Галина Станева Не.Аз съм неуспешния лекуващ!!
Мария Андонова пий си хапчетата, стига си „лекувала“.
Violina Argirova Лекувам и играйте фитнес за здраве да не станете като него……….
Трябва да обедените ценият български народ и да бъдите единна опозиция за да постигнете полза за България !
Minka Gospodinova Кога ще се случи това.Как да се обединят?Меч,величавите ,възродилите се ти са с различни диагнози!!!!!!!
Мария Андонова вие сте изпята песен госпожо на боко феновете все сте нахални и грозни ! Но неговото и вашето време изтича наслаждавай се не си губи времето!
ВСИЧКИ ИГРАЕТЕ В ЕДИН ЦИРК,НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА ВЕЧЕ !!!!!!!
Ще по живеем и ще видим. Всеки се репчи за нящо, но файда до сега няма.
От,теб нищо не зависи !!!
Tanya Aleksova а от кого госпожо какво ще правим когато бомбите се взривят тогава няма да има вас и БЪЛГАРИЯ това целят.
Nedka Krastanova За съжаление отдавна сме погубени,вече няма надежда за оправия,само лъжи!!!!
Tanya Aleksova Радвай се че го има
Без него сме биволи в кал…
Тук има живот само за държ. администрация, а Радостин си разваля комфорта заради нас !
Tanya Aleksova а от тебе ли заниси
Действия трябват!!!
Radina Dobreva Ами стойте си в къщи и всичко ще се уреди чрез фейсбук!
Iskamete radostine nie sme step
Sabrina Neazieva
Ходила ли си на училище
Sabrina Neazieva вземи си го у вас
Нема страшно-барута ще се превозва с електричките от завода на Киро!
Не позволявайте това щее мишена за целия лигион
Сигурно няма да се построи
И аз така мисля!
Rumyana Diyanova mislene to E truden process.