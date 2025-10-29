Рая Назарян е новият председател на Народното събрание (ОБОБЩЕНИЕ)

Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) е избрана за председател на 51-ото Народно събрание с 129 гласа „за“, 77 „против“ и 14 „въздържал се“. Кандидатурата ѝ бе подкрепена от партиите в управлението и „ДПС – Ново начало“. Контрапредложението на „Възраждане“ – Цончо Ганев – не събра мнозинство.

В началото на заседанието досегашният председател Наталия Киселова се оттегли от поста си.

„Днес подадох заявление, с което се оттеглям… Липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие и коалиционна култура… За мен беше чест.“ — Наталия Киселова

Какво следва

Решението идва ден след договорката в Съвета за съвместно управление : ротационен председател на НС на всеки 10 месеца между ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП-Обединена левица.

: на НС на всеки между ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП-Обединена левица. С ротацията управляващите целят стабилизиране на мнозинството в период на ключови решения (държавен бюджет, стъпки към еврозоната).

Реакции

Управляващи

„Парламентарната група на ГЕРБ-СДС многократно е загърбвала партийните интереси в името на държавността.“ — Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС)

„Новината е, че няма да има предсрочни избори… страната ни ще има стабилизирано правителство и мнозинство.“ — Драгомир Стойнев (БСП-ОЛ)

„Ротацията е наш интелигентен ход за запазване на мнозинството.“ — Станислав Балабанов (ИТН)

Опозиция

„След театралното представление на Борисов това им се е видяло единственото безопасно.“ — Николай Денков (ПП-ДБ)

„БСП жертва своя председател, за да остане във властта със сглобката.“ — Петър Петров („Възраждане“)

Първи думи на новия председател