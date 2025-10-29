Рая Назарян е новият председател на Народното събрание (ОБОБЩЕНИЕ)

Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) е избрана за председател на 51-ото Народно събрание с 129 гласа „за“, 77 „против“ и 14 „въздържал се“. Кандидатурата ѝ бе подкрепена от партиите в управлението и „ДПС – Ново начало“. Контрапредложението на „Възраждане“ – Цончо Ганев – не събра мнозинство.
В началото на заседанието досегашният председател Наталия Киселова се оттегли от поста си.
Решението идва ден след договорката в Съвета за съвместно управление: ротационен председател на НС на всеки 10 месеца между ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП-Обединена левица.
С ротацията управляващите целят стабилизиране на мнозинството в период на ключови решения (държавен бюджет, стъпки към еврозоната).
