Репортери без граници: Рекорден брой нападения срещу журналисти в Сърбия през последната година

Почти година след началото на масовите протести заради смъртта на 16 души при трагедията в Нови Сад, Сърбия преживява рекорден брой нападения срещу журналисти, отразяващи тези събития.

- Реклама -

Това съобщи международната организация „Репортери без граници“ (RSF), цитирана от Радио „Свободна Европа“.

„От 1 ноември 2024 г. досега, според данните на RSF, журналисти в Сърбия са станали жертва на най-малко 89 физически нападения. Общият брой за 2025 г. възлиза на 82 случая – най-високият годишен показател от 2008 г. насам, сочат сравнителните данни на RSF и местния партньор – Независимото сдружение на журналистите на Сърбия (НСЖС)“, заяви организацията.

RSF отдаде почит на журналистите в Сърбия, които „героично отразяват протестите въпреки институционализираното насилие на режима на президента Александър Вучич“.

Организацията призова международната общност да помогне на журналистите да работят в безопасност – чрез финансова, правна и политическа подкрепа, както и да се гарантира, че нападателите им ще бъдат подведени под отговорност.

„Свободата на медиите в Сърбия е застрашена, както и нашето право да бъдем информирани за случващото се в тази страна – кандидат за членство в Европейския съюз, включително за това дали властите спазват правото на събрания“, каза Павол Салай от RSF.

Организацията уточнява, че от последната ѝ оценка през август 2025 г. има два особено насилствени дни за журналистите, отразяващи протестите в Нови Сад.

На 5 септември, по данни на RSF, полицаи са нападнали Емир Кахриманович от портала 021.rs, Катарина Стеванович от седмичника Vreme, Неманя Шарович от телевизия KTV, както и Ксения Павков и нейния оператор от N1.

Същия ден, припомня RSF, по време на полицейска акция в Университета в Нови Сад, са били задържани няколко членове на студентската редакция на портала Blokada info, като техниката им е била конфискувана.

Малко повече от месец по-късно, на 11 октомври, полицията е използвала прекомерна сила срещу Дария Матич от портала Mašina.rs, Бранкица Матич от Storyteller, както и срещу Милько Стоянович и Анджела Рисантиeвич от портала Glas Zaječara, съобщават от „Репортери без граници“.

„На същия ден един мъж заплашил и последвал журналистката на телевизия N1 Лея Апро, след което ѝ грабнал телефона, преди да бъде задържан от полицията – рядък случай“, отбелязва организацията.

RSF напомня, че на 22 октомври Европейският парламент прие резолюция, която остро критикува сръбското правителство по въпроса за свободата на медиите.

„Документът признава, че множество журналисти са били нападнати или лишени от защита по време на отразяването на протестите и осъжда подстрекаването към омраза срещу протестиращи и журналисти от страна на президента Александър Вучич“, се казва в позицията на RSF.

Седмица преди приемането на резолюцията, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по време на среща в Белград с Вучич, се ограничила до общо послание за необходимостта от „напредък по отношение на свободата на медиите“.

Въпреки това девет международни организации за защита на журналистите и медийната свобода, включително RSF, предупредиха, че бездействието на ЕС в Сърбия създава опасен прецедент за целия регион на Западните Балкани.

„Инструментите, с които разполага ЕК – включително спирането на еврофондове – трябва да бъдат използвани, за да се изпрати ясно послание за ангажимента на ЕС към независимата журналистика и медийната свобода в региона“, заявяват деветте организации в съвместно изявление от 13 октомври.

В последния Световен индекс за свобода на медиите на RSF за 2025 г. Сърбия заема 96-о място от общо 180 държави и територии.