Рома избяга от любимия си резултат и все пак изравни Наполи на върха

Рома спечели с 2:1 домакинството си на Парма от междинния девети кръг на италианската Серия А. Мерио Ермосо и Артьом Довбик вкараха за „вълците“, които избягаха от традиционното за тях 1:0 през този сезон. С победата Рома на Джан Пиеро Гасперини събра 21 точки, колкото има и Наполи на върха на таблицата. Парма е на 15 място със 7 т.

През първата част Рома бе по-дейният тим на „Олимпико“. В края на 45-те минути бе отменен гол на новата звезда на „вълците“ Матиас Суле. Съдията Валерио Крецини се консултира с ВАР, за да отнеме радостта на левичаря и съотборниците му. Малко преди отменения гол Кристиан Ордоньес и Леон Бейли изпуснаха по едно положение за двата тима.

В продължението на първата част Зион Сузуки показа блестящ рефлекс, спасявайки удар с глава на Пауло Дибала. Около четвърт част след почивката ситуацията се повтори до известна степен – Сузуки отново разочарова Дибала, стрелял със силния си ляв крак този път.

64-ата минута се оказа ключова за „джалоросите“. Пауло Дибала центрира от корнер, а защитникът Марио Ермосо се извиси над всички и с глава вкара във вратата на „дуковете“.

Десетина минути преди края Рома избяга от любимото си 1:0 и вкара за 2:0. Брайън Кристанте комбинира с току-що влезлия от пейката Артьом Довбик. Украинецът се обърна и елегантно намери ъгъла на вратата на Парма – 2:0.

В самия край на мача Парма върна един гол чрез Алесандро Чиркати, но за повече от това почетно попадение време нямаше и „Олимпико“ ликува, а Рома изравни по точки Наполи на върха в Серия А.