НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          САЩ осъди двама души на по 25 години за участие в заговор за убийство на журналистка, организиран от Иран

          0
          15
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Американски съд осъди двама мъже на по 25 години затвор за участие в заговор, приписван на Техеран, с цел убийството на иранско-американската журналистка Масих Алинеджад, предаде АФП.

          - Реклама -

          Рафат Амиров и Полад Омаров, и двамата членове на източноевропейска престъпна група, са организирали неуспешен заговор за убийството на Алинеджад — журналистка и активистка, известна с критиките си към иранския режим.

          „Те искаха да ме видят мъртва пред верандата ми в Бруклин, но благодарение на правоохранителните органи аз съм жива, а Али Хаменей, върховният лидер на Иран, е унизен“, заяви журналистката пред съда в Манхатън след произнасянето на присъдата, държейки слънчоглед в ръка.

          „Бях притеснена, но в същото време се чувствах изключително овластена да говоря истината“, добави тя, преди да запее и да затанцува на фарси пред журналистите.

          Според говорителя на Алинеджад, Амиров и Омаров са получили по 25 години затвор всеки, след като прокуратурата е настоявала за присъди от по 55 години, сочат съдебните документи.

          По данни на Министерството на правосъдието на САЩ двамата осъдени, членове на източноевропейска престъпна мрежа, са били „наети“ от Рухола Базганди — идентифициран като бригаден генерал от Революционната гвардия на Иран — и други лица от неговата мрежа, за да убият Алинеджад.

          През юли 2022 г. мъж, нает да извърши убийството, е бил арестуван близо до дома на журналистката в Ню Йорк, въоръжен с автомат АК-47, съобщи съдът по време на двуседмичния процес.

          49-годишната Алинеджад е една от най-изявените дисидентки и активистки срещу иранските власти, дългогодишен борец за премахване на задължителното носене на хиджаб в Иран под лозунга My Stealthy Freedom („Моята тайна свобода“). Тя напуска Иран през 2009 г. 

          Американски съд осъди двама мъже на по 25 години затвор за участие в заговор, приписван на Техеран, с цел убийството на иранско-американската журналистка Масих Алинеджад, предаде АФП.

          - Реклама -

          Рафат Амиров и Полад Омаров, и двамата членове на източноевропейска престъпна група, са организирали неуспешен заговор за убийството на Алинеджад — журналистка и активистка, известна с критиките си към иранския режим.

          „Те искаха да ме видят мъртва пред верандата ми в Бруклин, но благодарение на правоохранителните органи аз съм жива, а Али Хаменей, върховният лидер на Иран, е унизен“, заяви журналистката пред съда в Манхатън след произнасянето на присъдата, държейки слънчоглед в ръка.

          „Бях притеснена, но в същото време се чувствах изключително овластена да говоря истината“, добави тя, преди да запее и да затанцува на фарси пред журналистите.

          Според говорителя на Алинеджад, Амиров и Омаров са получили по 25 години затвор всеки, след като прокуратурата е настоявала за присъди от по 55 години, сочат съдебните документи.

          По данни на Министерството на правосъдието на САЩ двамата осъдени, членове на източноевропейска престъпна мрежа, са били „наети“ от Рухола Базганди — идентифициран като бригаден генерал от Революционната гвардия на Иран — и други лица от неговата мрежа, за да убият Алинеджад.

          През юли 2022 г. мъж, нает да извърши убийството, е бил арестуван близо до дома на журналистката в Ню Йорк, въоръжен с автомат АК-47, съобщи съдът по време на двуседмичния процес.

          49-годишната Алинеджад е една от най-изявените дисидентки и активистки срещу иранските власти, дългогодишен борец за премахване на задължителното носене на хиджаб в Иран под лозунга My Stealthy Freedom („Моята тайна свобода“). Тя напуска Иран през 2009 г. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сирия призна независимостта на Косово

          Владимир Висоцки -
          Сирия призна независимостта на Косово днес, съобщиха официални лица на двете страни. Президентът на Косово Вьоса Османи заяви във Facebook, че споразумението за сирийско признаване...
          Крими

          Касапница: 132 са вече жертвите на операцията срещу наркотрафикантите в Рио де Жанейро

          Никола Павлов -
          Най-малко 132 души са загинали при най-кървавата полицейска операция срещу наркотрафика в историята на Рио де Жанейро, съобщи омбудсманът на щата, цитиран от Франс...
          Война

          Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател

          Никола Павлов -
          Руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия е извършила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“, предаде Ройтерс. По време на посещение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions