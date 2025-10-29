Сирия призна независимостта на Косово днес, съобщиха официални лица на двете страни.

- Реклама -

Президентът на Косово Вьоса Османи заяви във Facebook, че споразумението за сирийско признаване на Косово е постигнато в Рияд с подкрепата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд.

Османи благодари на сирийския президент Ахмед ал-Шариа за решението му да признае Косово и за подкрепата му за косовския народ, пише РСЕ.

Президентът на Косово пътува до Рияд, Саудитска Арабия, по покана на Мохамед бин Салман, за да участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

„Народът на Косово и Сирия страда много и жертва много, за да постигне свобода. Ето защо това взаимно признаване днес е не само признание на държавния суверенитет, но и признание на жертвата на много поколения, за да живеят свободно“, написа Османи.

Министерството на външните работи на Сирия обяви, че решението за признаване на Косово „произтича от вярата на Сирия в правото на народа на самоопределение и от ангажимента ѝ за насърчаване на принципите на мир и стабилност на Балканите и в света“.

„Това решение е част от политиката на Сирия, насочена към разширяване на мостовете на сътрудничество и откритост към приятелски страни, по начин, който служи на общите интереси и укрепва връзките на приятелство между народите“, се казва в изявление на министерството в мрежата X.

Дамаск „с нетърпение очаква“ установяването на дипломатически отношения с Косово възможно най-скоро и развитието на двустранно сътрудничество в политическата, икономическата и културната област, за да служи на общите интереси на двете страни и два приятелски народа, се добавя в него.

Повече от десетилетие Сирия е сред най-изолираните страни в света, обхваната от гражданска война, икономически колапс и големи международни санкции.

От януари тази година страната се ръководи от ал-Шара, който беше лидер на бойците на опозицията при свалянето на президента Башар ал-Асад, слагайки край на петдесетгодишното управление на семейството му.

Решението на Сирия е третото признаване на независимостта на Косово тази година, тъй като преди това тя беше призната от две африкански държави – Судан и Кения.

Сирия е 120-ата държава, която призна Косово, и се очаква решението да разгневи Сърбия, която отдавна се бори срещу неговата независимост.

Сърбия реагира гневно на последните признания на Косово, защото все още смята Косово за част от своята територия 17 години след обявяването на независимостта му.