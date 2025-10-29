Тройно торнадо над Черно море

Над морето край турския черноморски град Зонгулдак се образуваха три торнада, съобщава вестник „Милиет“.

Природният феномен беше заснет от очевидци на брега, които по-късно споделиха впечатляващите кадри в социалните мрежи.

Според турските метеоролози, подобни „водни торнада“ могат да се появяват по-често през есента, когато температурите спаднат и се засилва контрастът между топлото море и студения въздух.

Експертите предупредиха рибарите и собствениците на малки лодки да проявяват повишено внимание при излизане в морето.

В началото били забелязани две торнада, образували се едно до друго, а малко по-късно се появило и трето, което се придвижвало след тях.