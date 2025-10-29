НА ЖИВО
      сряда, 29.10.25
          Тройно торнадо над Черно море

          Снимка: БГНЕС
          Над морето край турския черноморски град Зонгулдак се образуваха три торнада, съобщава вестник „Милиет“.

          Природният феномен беше заснет от очевидци на брега, които по-късно споделиха впечатляващите кадри в социалните мрежи.

          Според турските метеоролози, подобни водни торнада могат да се появяват по-често през есента, когато температурите спаднат и се засилва контрастът между топлото море и студения въздух.

          Експертите предупредиха рибарите и собствениците на малки лодки да проявяват повишено внимание при излизане в морето.

          В началото били забелязани две торнада, образували се едно до друго, а малко по-късно се появило и трето, което се придвижвало след тях.

