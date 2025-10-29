НА ЖИВО
          Крими

          Задържаха трима мъже за схема с имоти край Варна

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Трима мъже са арестувани след разследване на отдел „Икономическа полиция“ – Варна за участие в схема за неправомерно придобиване на недвижими имоти, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

          Задържаните са на 42, 48 и 55 години, като двама от тях са жители на село Житница и вече са познати на полицията.

          Според разследването, тримата са участвали в манипулирана процедура по обстоятелствена проверка, чрез която са се опитали да придобият имот в село Близнаци. Те се снабдили с констативен нотариален акт, използвайки законова процедура, но с цел незаконно да отнемат имота от истинския му собственик.

          От полицията поясняват, че обстоятелствената проверка представлява нотариална процедура, позволяваща човек да бъде признат за собственик на имот, ако го е владял явно, непрекъснато и добросъвестно в продължение на години. Процесът включва разпит на свидетели и представяне на доказателства пред нотариус, който след това издава нотариален акт. Въпреки че процедурата е законна, тя често се използва за измами с чужди имоти.

          По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура във Варна, а работата по документирането на престъплението продължава.

