      петък, 31.10.25
          ООН: Ядрените опити никога не са допустими при никакви обстоятелства

          Снимка: debati.bg
          Говорител на ООН заяви, че ядрените опити никога не са допустими „при никакви обстоятелства“.

          Това изявление идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да възобнови тази практика, предаде АФП.

          „Генералният секретар многократно е заявявал, че настоящите ядрени рискове вече са тревожно високи и трябва да се избягват всички действия, които могат да доведат до погрешни преценки или ескалация с катастрофални последствия… Ядрените опити никога не могат да бъдат допустими при никакви обстоятелства“, заяви заместник-говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш Фархан Хак. 

