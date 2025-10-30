Алекс Николов не спира да преподава в Италия

Българският национал Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха първа победа за новия сезон в италианската Суперлига. Възпитаниците на Джампаоло Медей се наложиха над шампиона Итас Трентино (Тренто) с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22) гейма в мач от трети кръг на първенството.

Алекс Николов изигра пореден силен двубой. Той завърши с 29 точки и беше най-резултатен, като закономерно го избраха и за MVP на срещата. 14 добави Ерик Льоепки.

За Тренто световният шампион Алесандро Микелето се отчете с 22 точки. 14 пункта реализира Тео Форе.

Лубе се изправя в следващия си мач срещу Чистерна Волей в неделя, 2 ноември, от 19:00 ч. б.в., докато Тренто играе с Рана Верона ден по-рано в същия час.

Междувременно, Веро Волей (Монца) с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава спечелиха за първи път през кампанията след победа над МА Акуа Сан Бернардо Кунео с 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 27:25). Атанасов отбеляза 20 точки и получи наградата за Най-полезен играч.