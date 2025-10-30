Бачев: Не знаех, че има проблем с школата

Министърът на културата Мариан Бачев заяви, че не е знаел за проблем с ползването на читалището в столичния квартал „Изток“, където се помещава основаната от него театрална школа.
Коментарът му идва след твърденията на кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев, че школата се намира незаконно в сградата на читалището, тъй като договорът за съвместна дейност е подписан без решение на настоятелството, каквото изисква законът.
Той допълни, че не може да носи отговорност за вътрешните процедури на културната институция:
Министърът подчерта, че договорът е напълно редовен според представените му документи и няма притеснения относно своята дейност.
Оставка!!!
Не знаел , глупости ти просто си един Шут подай си оставката и бягай при Слави!
Урод
И с простатата…
Plamen Tachev О, обаче знае да си получи петцифрената заплата барабар с бонусите.