Бачев: Не знаех, че има проблем с школата

Министърът на културата Мариан Бачев заяви, че не е знаел за проблем с ползването на читалището в столичния квартал „Изток“, където се помещава основаната от него театрална школа.

- Реклама -

Коментарът му идва след твърденията на кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев, че школата се намира незаконно в сградата на читалището, тъй като договорът за съвместна дейност е подписан без решение на настоятелството, каквото изисква законът.

„Не знаех, че има проблем – имам подписан договор, какъвто е предложен от читалището. Предполагам, че настоятелството ще се събере и ще се реши. Няма как да проверявам вътрешноведомствените взаимоотношения в едно читалище,“ заяви министър Бачев.

Той допълни, че не може да носи отговорност за вътрешните процедури на културната институция:

„Те си имат техни решения – как да знам как ми се предлага един договор, как да разбера, че техните процедури са свършени? Сега е Денят на народните будители, акцентът е друг. След това ще дам подробна информация.“

Министърът подчерта, че договорът е напълно редовен според представените му документи и няма притеснения относно своята дейност.