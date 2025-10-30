Без право на замяна: Рагевски остава в затвора до живот за убийството на брокерката Теодора Бахлова

Бургаският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд – Бургас, с което Станимир Рагевски получава наказание „доживотен затвор без право на замяна“ за убийствата на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед, извършени през 2020 и 2021 година.

Делото бе разгледано на втора инстанция след жалба на защитата, с искане за отмяна на присъдата и признаване на подсъдимия за невинен по всички обвинения.

От държавното обвинение обаче подчертаха, че първоинстанционният акт е законосъобразен, обоснован и справедлив, а частните обвинители също настояха за неговото потвърждение.

В обемно решение от над 130 страници, въззивният състав на Апелативния съд е направил подробен анализ на всички факти и доказателства, като е отхвърлил жалбата на защитата и е потвърдил изцяло присъдата на окръжния съд.

Според решението, Рагевски е признат за виновен в това, че на 29 октомври 2020 г. в Бургас умишлено е умъртвил брокерката на недвижими имоти Теодора Бахлова, използвайки пистолет „Макаров“ със заличен сериен номер. За това престъпление той е осъден на 20 години лишаване от свобода.

Освен това подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 4 август 2021 г. отново в Бургас предумишлено е убил Юмер Мехмед, след като вече е извършил друго умишлено убийство — това на Бахлова. За второто престъпление съдът постановява доживотен затвор без право на замяна.

Рагевски е осъден и за незаконно държане на оръжие и боеприпаси – 15 броя патрони без разрешение, за което получава 8 години лишаване от свобода.

Съдът го признава за виновен и за разпространение на високорискови наркотични вещества – коноп и смес от кокаин и пирацетам с общо тегло над 12 грама и стойност над 490 лв. За това деяние Рагевски е осъден на 3 години затвор и глоба от 6000 лв.

Определено му е едно общо наказание – доживотен затвор без право на замяна, което да изтърпи при специален режим.

Освен това Рагевски трябва да изплати обезщетения за неимуществени вреди – по 200 000 лв. на двама от близките на жертвите и по 20 000 лв. на други двама.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.