          Правосъдие

          Без право на замяна: Рагевски остава в затвора до живот за убийството на брокерката Теодора Бахлова

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Бургаският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд – Бургас, с което Станимир Рагевски получава наказание „доживотен затвор без право на замяна“ за убийствата на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед, извършени през 2020 и 2021 година.

          Делото бе разгледано на втора инстанция след жалба на защитата, с искане за отмяна на присъдата и признаване на подсъдимия за невинен по всички обвинения.

          От държавното обвинение обаче подчертаха, че първоинстанционният акт е законосъобразен, обоснован и справедлив, а частните обвинители също настояха за неговото потвърждение.

          1,5 милиона лева кръвнина поискаха от убиеца на Теодора Бахлова

          В обемно решение от над 130 страници, въззивният състав на Апелативния съд е направил подробен анализ на всички факти и доказателства, като е отхвърлил жалбата на защитата и е потвърдил изцяло присъдата на окръжния съд.

          Според решението, Рагевски е признат за виновен в това, че на 29 октомври 2020 г. в Бургас умишлено е умъртвил брокерката на недвижими имоти Теодора Бахлова, използвайки пистолет „Макаров“ със заличен сериен номер. За това престъпление той е осъден на 20 години лишаване от свобода.

          Освен това подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 4 август 2021 г. отново в Бургас предумишлено е убил Юмер Мехмед, след като вече е извършил друго умишлено убийство — това на Бахлова. За второто престъпление съдът постановява доживотен затвор без право на замяна.

          Рагевски е осъден и за незаконно държане на оръжие и боеприпаси – 15 броя патрони без разрешение, за което получава 8 години лишаване от свобода.

          Съдът го признава за виновен и за разпространение на високорискови наркотични вещества – коноп и смес от кокаин и пирацетам с общо тегло над 12 грама и стойност над 490 лв. За това деяние Рагевски е осъден на 3 години затвор и глоба от 6000 лв.

          Определено му е едно общо наказание – доживотен затвор без право на замяна, което да изтърпи при специален режим.

          Освен това Рагевски трябва да изплати обезщетения за неимуществени вреди – по 200 000 лв. на двама от близките на жертвите и по 20 000 лв. на други двама.

          Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

          1,5 милиона лева кръвнина поискаха от убиеца на Теодора Бахлова

