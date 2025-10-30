Без преговори: Лукойл продаде международните си активи след американските санкции

Руската петролна компания „Лукойл“ обяви, че е получила и приела оферта от швейцарската търговска компания Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH – дружеството, което управлява 100% от международните активи на групата.
Според официалното съобщение, основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни.
„Лукойл“ се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, уточняват от компанията.
Сключването на обвързващо споразумение ще бъде възможно след получаване на необходимите разрешения, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), както и други лицензи и одобрения в съответните юрисдикции.
При нужда страните ще поискат удължаване на съществуващия лиценз на OFAC и издаване на допълнителни разрешителни, за да се гарантира непрекъсната работа и банково обслужване на международните активи до приключване на сделката.
Продажбата на LUKOIL International GmbH е пряко следствие от санкциите, наложени върху компанията и нейните дъщерни дружества.
Кой стои зад Gunvor Group
Gunvor Group е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър, с централно представителство в Женева. Компанията има офиси и търговски представителства в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от подразделения по целия свят.
Основана през 2000 г., Gunvor днес е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света, след „Гленкор“ (Glencore), „Витол“ (Vitol) и „Трафигура“ (Trafigura).
Щом чуя Кипър ,и започва съмнението !
Всички фирми ли са регистрирани в Кипър ?
Сега Лапайте мухите !!!
управляващите НЕ ЗАЩИТИХА България! добре предлагаха от МЕЧ да стане държавна и да продължи да работи в интерес на България
Евреите смениха името на новата компания!Кълвете въдицата будали .
А сега да ги видим тези, които се пениха и едва ли не, бяха определили купувач?!
Отново нищо не усетиха… Язък!
От трън, че на глог!
А разрешение от ДАНС
Ivailo Lazarov , другия път ще питат лично Пеевски
Айде пак руска. Тя се държи от Ротшилд и на кой се продаде на Ротшилд ли
Da razbira se na Rusnak s firma registrirana v Kipar sankii🤣🤣🤣
Да живее евроатлантизма и руският бизнес със седалище в Кипър и Женева…..от Вагит Алекперов,става на Генадий Тимоченко