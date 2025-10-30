Без преговори: Лукойл продаде международните си активи след американските санкции

Руската петролна компания „Лукойл“ обяви, че е получила и приела оферта от швейцарската търговска компания Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH – дружеството, което управлява 100% от международните активи на групата.

- Реклама -

Според официалното съобщение, основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни.

„Лукойл“ се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, уточняват от компанията.

Сключването на обвързващо споразумение ще бъде възможно след получаване на необходимите разрешения, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), както и други лицензи и одобрения в съответните юрисдикции.

При нужда страните ще поискат удължаване на съществуващия лиценз на OFAC и издаване на допълнителни разрешителни, за да се гарантира непрекъсната работа и банково обслужване на международните активи до приключване на сделката.

Продажбата на LUKOIL International GmbH е пряко следствие от санкциите, наложени върху компанията и нейните дъщерни дружества.

Кой стои зад Gunvor Group

Gunvor Group е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър, с централно представителство в Женева. Компанията има офиси и търговски представителства в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от подразделения по целия свят.

Основана през 2000 г., Gunvor днес е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света, след „Гленкор“ (Glencore), „Витол“ (Vitol) и „Трафигура“ (Trafigura).