НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Без преговори: Лукойл продаде международните си активи след американските санкции

          11
          725
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руската петролна компания „Лукойл“ обяви, че е получила и приела оферта от швейцарската търговска компания Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH – дружеството, което управлява 100% от международните активи на групата.

          - Реклама -

          Според официалното съобщение, основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни.

          „Лукойл“ се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, уточняват от компанията.

          Сключването на обвързващо споразумение ще бъде възможно след получаване на необходимите разрешения, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), както и други лицензи и одобрения в съответните юрисдикции.

          „ЛУКОЙЛ“ обяви намерение да продаде международните си активи след санкции от САЩ „ЛУКОЙЛ“ обяви намерение да продаде международните си активи след санкции от САЩ

          При нужда страните ще поискат удължаване на съществуващия лиценз на OFAC и издаване на допълнителни разрешителни, за да се гарантира непрекъсната работа и банково обслужване на международните активи до приключване на сделката.

          Продажбата на LUKOIL International GmbH е пряко следствие от санкциите, наложени върху компанията и нейните дъщерни дружества.

          Кой стои зад Gunvor Group

          Gunvor Group е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър, с централно представителство в Женева. Компанията има офиси и търговски представителства в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от подразделения по целия свят.

          Основана през 2000 г., Gunvor днес е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света, след „Гленкор“ (Glencore), „Витол“ (Vitol) и „Трафигура“ (Trafigura).

          „Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния „Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния

          Руската петролна компания „Лукойл“ обяви, че е получила и приела оферта от швейцарската търговска компания Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH – дружеството, което управлява 100% от международните активи на групата.

          - Реклама -

          Според официалното съобщение, основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни.

          „Лукойл“ се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, уточняват от компанията.

          Сключването на обвързващо споразумение ще бъде възможно след получаване на необходимите разрешения, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), както и други лицензи и одобрения в съответните юрисдикции.

          „ЛУКОЙЛ“ обяви намерение да продаде международните си активи след санкции от САЩ „ЛУКОЙЛ“ обяви намерение да продаде международните си активи след санкции от САЩ

          При нужда страните ще поискат удължаване на съществуващия лиценз на OFAC и издаване на допълнителни разрешителни, за да се гарантира непрекъсната работа и банково обслужване на международните активи до приключване на сделката.

          Продажбата на LUKOIL International GmbH е пряко следствие от санкциите, наложени върху компанията и нейните дъщерни дружества.

          Кой стои зад Gunvor Group

          Gunvor Group е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър, с централно представителство в Женева. Компанията има офиси и търговски представителства в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от подразделения по целия свят.

          Основана през 2000 г., Gunvor днес е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света, след „Гленкор“ (Glencore), „Витол“ (Vitol) и „Трафигура“ (Trafigura).

          „Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния „Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп и Си с първи коментари след историческата среща

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнал споразумения с Китай след днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин – среща, която...
          Футбол

          Скандалите в Ботев Пловдив нямат край: Илиян Филипов атакува старото ръководство

          Николай Минчев -
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отвърна на позиция на "старото ръководство" на клуба. "Клубът оцеля въпреки тях, а не благодарение на тях", се...
          Правосъдие

          САЩ осъди двама души на по 25 години за участие в заговор за убийство на журналистка, организиран от Иран

          Владимир Висоцки -
          Американски съд осъди двама мъже на по 25 години затвор за участие в заговор, приписван на Техеран, с цел убийството на иранско-американската журналистка Масих...

          11 КОМЕНТАРА

          3. управляващите НЕ ЗАЩИТИХА България! добре предлагаха от МЕЧ да стане държавна и да продължи да работи в интерес на България

          5. А сега да ги видим тези, които се пениха и едва ли не, бяха определили купувач?!
            Отново нищо не усетиха… Язък!

          10. Да живее евроатлантизма и руският бизнес със седалище в Кипър и Женева…..от Вагит Алекперов,става на Генадий Тимоченко

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions