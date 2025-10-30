Бившата жена на Петьо Еврото: Гешев често пиеше с него в „Осемте джуджета“

Софийският градски съд проведе ново заседание по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Днес пред съда бяха разпитани бившата му съпруга Любена Павлова и адвокат Цветелина Цветкова.
Свидетелските показания на Любена Павлова
Павлова заяви, че Петров е ръководел почти изцяло ресторанта „Осемте джуджета“, а тя се е занимавала само с дребни организационни задачи.
По думите ѝ общото количество злато е било между 12 и 13 килограма.
Павлова допълни, че Иван Гешев често е посещавал ресторанта „Осемте джуджета“, където е пиел и разговарял с Петров, макар да не е сигурна дали са обсъждали делото на бизнесмена Илия Златанов.
Тя уточни, че Златанов доброволно е прехвърлил фирмите си на Кристиян Христов, когото описва като „момче за всичко“ на Петров.
Изявления пред медиите
След заседанието Павлова коментира, че първоначалните си показания от 2022 г. е дала под натиск от страна на Петров.
Павлова подчерта, че днес не се страхува от Петров, тъй като той не се намира в България, а „всички компромати, които имаше за мен, вече е пуснал“.
Показанията на адвокат Цветелина Цветкова
Адвокат Цветкова, член на адвокатско дружество, в което Петров е имал кабинет, потвърди, че той е посещавал офиса, но не често.
Тя потвърди, че познава Илия Златанов, който е потърсил помощ, тъй като синът му не го е допускал до фирмата му за асансьори. Златанов е искал да подаде сигнал до прокуратурата.
Обвинението
Делото срещу Петьо Петров беше образувано на 28 юли 2021 г.. Според прокуратурата, в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. той чрез използване на неистински документи е присвоил:
- 147 златни монети на стойност 106 763 лв.
- едно златно кюлче с тегло 1 кг (23,88 карата) на стойност 109 718 лв.
- 550 000 евро (1 085 485,65 лв.) в брой.
Имуществото е собственост на Юлия, Явор и Пролетина Златанови.