Бившата жена на Петьо Еврото: Гешев често пиеше с него в „Осемте джуджета“

Софийският градски съд проведе ново заседание по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Днес пред съда бяха разпитани бившата му съпруга Любена Павлова и адвокат Цветелина Цветкова.

Свидетелските показания на Любена Павлова

Павлова заяви, че Петров е ръководел почти изцяло ресторанта „Осемте джуджета“, а тя се е занимавала само с дребни организационни задачи.

„Петьо ми нареди от общото количество златни монети, иззети от сина на Илия Златанов, да отделя две купчини – едната от пет килограма, другата от един. Едната беше за бившия главен прокурор Иван Гешев, а другата – за някой Митко, който по-късно разбрах, че е прокурор,“ заяви Павлова.

По думите ѝ общото количество злато е било между 12 и 13 килограма.

Павлова допълни, че Иван Гешев често е посещавал ресторанта „Осемте джуджета“, където е пиел и разговарял с Петров, макар да не е сигурна дали са обсъждали делото на бизнесмена Илия Златанов.

„Златанов не познаваше Гешев, защото ако го познаваше, нямаше да има нужда от Петьо,“ каза още тя.

Тя уточни, че Златанов доброволно е прехвърлил фирмите си на Кристиян Христов, когото описва като „момче за всичко“ на Петров.

Изявления пред медиите

След заседанието Павлова коментира, че първоначалните си показания от 2022 г. е дала под натиск от страна на Петров.

„В Софийската районна прокуратура свидетелствах под влияние от Гешев срещу Петьо Петров, Борислав Сарафов, Емилия Русинова, Илияна Кирилова — срещу всички. След като свалиха Гешев, никой не ми е оказвал натиск,“ заяви тя.

Павлова подчерта, че днес не се страхува от Петров, тъй като той не се намира в България, а „всички компромати, които имаше за мен, вече е пуснал“.

Показанията на адвокат Цветелина Цветкова

Адвокат Цветкова, член на адвокатско дружество, в което Петров е имал кабинет, потвърди, че той е посещавал офиса, но не често.

„Не ми е давал конкретни задачи, но си спомням, че имаше близки отношения с адвокат Магдалена Мончовска,“ каза Цветкова.

Тя потвърди, че познава Илия Златанов, който е потърсил помощ, тъй като синът му не го е допускал до фирмата му за асансьори. Златанов е искал да подаде сигнал до прокуратурата.

„Спомням си и за златните монети, които бяха приобщени като веществени доказателства. Златанов подаде молба да му бъдат върнати, но не помня дали си ги получи обратно,“ каза още тя.

Обвинението

Делото срещу Петьо Петров беше образувано на 28 юли 2021 г.. Според прокуратурата, в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. той чрез използване на неистински документи е присвоил:

147 златни монети на стойност 106 763 лв.

на стойност едно златно кюлче с тегло 1 кг (23,88 карата) на стойност 109 718 лв.

с тегло на стойност 550 000 евро (1 085 485,65 лв.) в брой.

Имуществото е собственост на Юлия, Явор и Пролетина Златанови.