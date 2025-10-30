Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставка на шефа на КПК

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави подписа си под подписката, инициирана от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев, предаде БНТ.

- Реклама -

Действието на Борисов дойде след призив от парламентарната трибуна на съпредседателя на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев, който го прикани да изпълни поетия ангажимент:

„Ако държи на мъжката си дума, следва да даде подписа си,“ заяви Мирчев от трибуната.

„Борисов обеща да подпише оставката на Славчев. Когато е казал, че ще я подкрепи – очаквам да я подпише,“ добави Мирчев.

След това той се приближи до мястото на лидера на ГЕРБ в пленарната зала и му подаде папката с подписката, която Борисов подписа публично.