НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставка на шефа на КПК

          0
          361
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави подписа си под подписката, инициирана от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев, предаде БНТ.

          - Реклама -

          Действието на Борисов дойде след призив от парламентарната трибуна на съпредседателя на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев, който го прикани да изпълни поетия ангажимент:

          „Ако държи на мъжката си дума, следва да даде подписа си,“ заяви Мирчев от трибуната.

          Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК (ВИДЕО) Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК (ВИДЕО)

          „Борисов обеща да подпише оставката на Славчев. Когато е казал, че ще я подкрепи – очаквам да я подпише,“ добави Мирчев.

          След това той се приближи до мястото на лидера на ГЕРБ в пленарната зала и му подаде папката с подписката, която Борисов подписа публично.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави подписа си под подписката, инициирана от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев, предаде БНТ.

          - Реклама -

          Действието на Борисов дойде след призив от парламентарната трибуна на съпредседателя на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев, който го прикани да изпълни поетия ангажимент:

          „Ако държи на мъжката си дума, следва да даде подписа си,“ заяви Мирчев от трибуната.

          Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК (ВИДЕО) Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК (ВИДЕО)

          „Борисов обеща да подпише оставката на Славчев. Когато е казал, че ще я подкрепи – очаквам да я подпише,“ добави Мирчев.

          След това той се приближи до мястото на лидера на ГЕРБ в пленарната зала и му подаде папката с подписката, която Борисов подписа публично.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Без право на замяна: Рагевски остава в затвора до живот за убийството на брокерката Теодора Бахлова

          Дамяна Караджова -
          Бургаският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд – Бургас, с което Станимир Рагевски получава наказание „доживотен затвор без право на замяна“
          Общество

          Общината премахва незаконен паркинг в „Павлово“ след 30 години спорове

          Десислава Димитрова -
          Екипи на район „Витоша“ започнаха премахването на оградите на паркинг в столичния квартал „Павлово“, който според общината е бил незаконно стопанисван в продължение на...
          Политика

          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          Дамяна Караджова -
          Бившият вътрешен министър Бойко Рашков реагира на разпространената по-рано снимка, показана от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions