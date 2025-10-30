НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Борусия се разделя със защитник идното лято

          Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2026 г

          0
          11
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия (Дортмунд) не планира да удължи договора на защитника Никлас Зюле, твърди немското издание Ruhr Nachrichten.

          - Реклама -

          Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2026 г. Според източника, “жълто-черните” са решили да не предлагат удължаване на договора му.

          Зюле печели приблизително 14 млн евро годишно, което е една от причините ръководството на гранда от Дортмунд да иска да се раздялата.

          Настоящата форма на Никлас също повдига въпроси в щаба на клуба. Зюле изигра само три мача този сезон. Настоящата му пазарна стойност се равнява на 8 млн евро.

          Борусия (Дортмунд) не планира да удължи договора на защитника Никлас Зюле, твърди немското издание Ruhr Nachrichten.

          - Реклама -

          Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2026 г. Според източника, “жълто-черните” са решили да не предлагат удължаване на договора му.

          Зюле печели приблизително 14 млн евро годишно, което е една от причините ръководството на гранда от Дортмунд да иска да се раздялата.

          Настоящата форма на Никлас също повдига въпроси в щаба на клуба. Зюле изигра само три мача този сезон. Настоящата му пазарна стойност се равнява на 8 млн евро.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Пиза остана без победа в Серия А, но тя не отиде и при Лацио

          Станимир Бакалов -
          Пиза и Лацио завършиха 0:0 в скучен мач, който логично не донесе трите точки на нито един от двата отбора. Срещата бе равностойна, като...
          Спорт

          Сасуоло най-после успя да надвие Каляри в Серия „А“

          Станимир Бакалов -
          Новакът в Серия А Сасуоло продължава да печели точки след завръщането си в италианския елит. „Неровердите“ на Фабио Гросо победиха с 2:1 Каляри на...
          Спорт

          Нова подробност за дербито Левски – ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Само около 6 500 места ще останат затворени като буферни зони по време на голямото дерби между Левски и ЦСКА, което ще се играе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions