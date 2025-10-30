Борусия се разделя със защитник идното лято

Борусия (Дортмунд) не планира да удължи договора на защитника Никлас Зюле, твърди немското издание Ruhr Nachrichten.

Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2026 г. Според източника, “жълто-черните” са решили да не предлагат удължаване на договора му.

Зюле печели приблизително 14 млн евро годишно, което е една от причините ръководството на гранда от Дортмунд да иска да се раздялата.

Настоящата форма на Никлас също повдига въпроси в щаба на клуба. Зюле изигра само три мача този сезон. Настоящата му пазарна стойност се равнява на 8 млн евро.