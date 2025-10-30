НА ЖИВО
          Ботев и Локомотив се обединиха: Нека да има взаимно уважение в дербито на Пловдив

          Двубоят е в събота (01.11) от 14:45 на стадиона в парк "Лаута"

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Ръководството на Ботев Пловдив публикува официална декларация за толерантност и уважение между феновете на пловдивските клубове. Навръх Деня на народните будители – 1 ноември, Локомотив приема „канарчетата“ в поредно издание на градското дерби от 14:45 часа на „Лаута“.

          Ето какво написаха от „жълто-черния“ клуб в официалния си сайт:

          „В навечерието на поредното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, нашият клуб се обръща с апел към всички привърженици на футбола и гражданите на Пловдив.

          Пловдив е град на древност, култура и достойнство — град, в който спортът винаги е бил символ на дух, емоция и съперничество, но и на уважение.
          Двубоят между двата най-големи клуба в града е празник, който всяка година привлича вниманието на цяла България.

          Затова призоваваме всички фенове – и жълто-черни, и черно-бели, да запазят уважение един към друг и да покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност.

          Нека дербито бъде празник на футбола, на града и на поколенията, които израстват с любов към играта.
          Нека младите видят, че истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение, а не в разделението.

          ПФК Ботев Пловдив вярва, че когато има страст, но и разум, когато има съперничество, но и уважение – тогава печели футболът, Пловдив и България.

          Да направим заедно един прекрасен празник за нашия град!
          Защото над всичко стои ПЛОВДИВ.

          Ръководството на ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ“.

          Малко по-късно с официални съобщение излязоха и ръководителите на Локомотив Пловдив.

          „Уважаеми локомотивци,
          Остават броени часове до поредното пловдивско дерби. Двубоят е в събота (01.11) от 14:45, а стадион „Локомотив“ ще бъде арена на този двубой.
          Дербито не е просто мач. То е част от историята, емоцията и идентичността на нашия град. Всяка среща между двата отбора събира поколения привърженици, носи страст, спомени и очакване. Това е ден, в който Пловдив живее с футбола – ден, който трябва да бъде празник.
          Призоваваме всички фенове – без значение от цветовете, които носят – да покажат уважение един към друг, да подкрепят своя отбор с гордост, но и с отговорност. Истинската сила на дербито е в атмосферата на стадиона, в емоцията по трибуните, а не извън тях.
          Нека всички заедно докажем, че Пловдив е град, в който спортът обединява, а не разделя. Да покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта.
          ПФК Локомотив Пловдив вярва, че когато има уважение между съперниците, страстта има още по-голяма стойност.
          Да направим дербито такова, каквото заслужава да бъде – истински празник за града, за футбола и за всички пловдивчани!
          Защото преди всичко стои нашият общ дом – ПЛОВДИВ“, написаха „черно-белите“.

