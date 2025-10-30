ЦСКА 1948 затвърди възходящата си форма с бой по Янтра за Купата

ЦСКА 1948 разпиля Янтра Габрово при гостуването си в 1/16-финалите за Купата на България. „Червените“ се наложиха с 4:0 в последната среща от тази фаза на турнира.

В герой за победителите се превърна Борислав Цонев с двете си попадения в срещата. Той вкара първите две попадения в срещата – в 8‘ и 49‘.

Георги Русев също можеше да вкара толкова голове, но след неговия в 82‘ – реши да асистира за 4:0 към Зе Витор в 89‘.

Това е поредно доказателство за амбициите на „червените“ в последно време, тъй като Янтра е сред претендентите за класиране в Първа лига. Тимът на Емануел Луканов е втори във временната таблица във Втора лига.

Освен това ЦСКА 1948 остава без загуба от края на месец август, когато отстъпи при визита на Левски с 1:2.