НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА 1948 затвърди възходящата си форма с бой по Янтра за Купата

          Срещата завърши при резултат 0:4

          0
          23
          Снимка: www.facebook.com/fcCSKA48
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА 1948 разпиля Янтра Габрово при гостуването си в 1/16-финалите за Купата на България. „Червените“ се наложиха с 4:0 в последната среща от тази фаза на турнира. 

          - Реклама -

          В герой за победителите се превърна Борислав Цонев с двете си попадения в срещата. Той вкара първите две попадения в срещата – в 8‘ и 49‘. 

          Георги Русев също можеше да вкара толкова голове, но след неговия в 82‘ – реши да асистира за 4:0 към Зе Витор в 89‘.

          Това е поредно доказателство за амбициите на „червените“ в последно време, тъй като Янтра е сред претендентите за класиране в Първа лига. Тимът на Емануел Луканов е втори във временната таблица във Втора лига.  

          Освен това ЦСКА 1948 остава без загуба от края на месец август, когато отстъпи при визита на Левски с 1:2.

          ЦСКА 1948 разпиля Янтра Габрово при гостуването си в 1/16-финалите за Купата на България. „Червените“ се наложиха с 4:0 в последната среща от тази фаза на турнира. 

          - Реклама -

          В герой за победителите се превърна Борислав Цонев с двете си попадения в срещата. Той вкара първите две попадения в срещата – в 8‘ и 49‘. 

          Георги Русев също можеше да вкара толкова голове, но след неговия в 82‘ – реши да асистира за 4:0 към Зе Витор в 89‘.

          Това е поредно доказателство за амбициите на „червените“ в последно време, тъй като Янтра е сред претендентите за класиране в Първа лига. Тимът на Емануел Луканов е втори във временната таблица във Втора лига.  

          Освен това ЦСКА 1948 остава без загуба от края на месец август, когато отстъпи при визита на Левски с 1:2.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Пиза остана без победа в Серия А, но тя не отиде и при Лацио

          Станимир Бакалов -
          Пиза и Лацио завършиха 0:0 в скучен мач, който логично не донесе трите точки на нито един от двата отбора. Срещата бе равностойна, като...
          Спорт

          Борусия се разделя със защитник идното лято

          Станимир Бакалов -
          Борусия (Дортмунд) не планира да удължи договора на защитника Никлас Зюле, твърди немското издание Ruhr Nachrichten. Настоящият договор на играча с клуба е до лятото...
          Спорт

          Сасуоло най-после успя да надвие Каляри в Серия „А“

          Станимир Бакалов -
          Новакът в Серия А Сасуоло продължава да печели точки след завръщането си в италианския елит. „Неровердите“ на Фабио Гросо победиха с 2:1 Каляри на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions