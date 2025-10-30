„Демократична България“: Няма да позволим по-високи данъци и осигуровки

Съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха изявления в парламента по актуални теми, сред които и подготвяният държавен бюджет за 2026 година. Докато Мирчев коментира политическата обстановка и последните скандали, Божанов насочи вниманието си към финансовите параметри и позицията на формацията.
Той подчерта, че „Демократична България“ категорично се противопоставя на всяко увеличение на данъчната и осигурителната тежест.
По думите му формацията е предложила пакет от десни мерки, които да осигурят необходимите средства без допълнително натоварване на бюджета.
Божанов подчерта, че при приемането на тези предложения бюджетът може да остане балансиран, без да се връщат икономическите грешки от миналото.
Мирчев: „Не сме купували гласове и не участваме в задкулисие“
Междувременно, в парламента лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски показа пред журналисти разпечатани снимки на депутата от ПП–ДБ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, на които той се ръкува с непознат мъж, за когото Пеевски твърди, че е Мухарем, известен с прякора Мухата.
В отговор Ивайло Мирчев заяви, че „Демократична България“ не е купувала гласове и няма участие в задкулисни сделки.
Той определи като несериозно парламентът да се превръща в сцена на интриги:
Съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха изявления в парламента по актуални теми, сред които и подготвяният държавен бюджет за 2026 година. Докато Мирчев коментира политическата обстановка и последните скандали, Божанов насочи вниманието си към финансовите параметри и позицията на формацията.
Той подчерта, че „Демократична България“ категорично се противопоставя на всяко увеличение на данъчната и осигурителната тежест.
По думите му формацията е предложила пакет от десни мерки, които да осигурят необходимите средства без допълнително натоварване на бюджета.
Божанов подчерта, че при приемането на тези предложения бюджетът може да остане балансиран, без да се връщат икономическите грешки от миналото.
Мирчев: „Не сме купували гласове и не участваме в задкулисие“
Междувременно, в парламента лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски показа пред журналисти разпечатани снимки на депутата от ПП–ДБ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, на които той се ръкува с непознат мъж, за когото Пеевски твърди, че е Мухарем, известен с прякора Мухата.
В отговор Ивайло Мирчев заяви, че „Демократична България“ не е купувала гласове и няма участие в задкулисни сделки.
Той определи като несериозно парламентът да се превръща в сцена на интриги: