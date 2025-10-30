НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Демократична България“: Няма да позволим по-високи данъци и осигуровки

          0
          68
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха изявления в парламента по актуални теми, сред които и подготвяният държавен бюджет за 2026 година. Докато Мирчев коментира политическата обстановка и последните скандали, Божанов насочи вниманието си към финансовите параметри и позицията на формацията.

          „Като го видим, ще коментираме в детайли, но това, което изтече, е скандално — вдигане на осигуровките с 10%, на максималния осигурителен доход и редица други неща. Дали това е тестване на почвата или реални намерения, предстои да видим,“ заяви Божидар Божанов.

          - Реклама -

          Той подчерта, че „Демократична България“ категорично се противопоставя на всяко увеличение на данъчната и осигурителната тежест.

          „Нашата твърда позиция е, че данъчната и осигурителната тежест не трябва да се вдигат. Пари има – просто трябва да се спрат източванията и да се оптимизират разходите,“ посочи Божанов.

          По думите му формацията е предложила пакет от десни мерки, които да осигурят необходимите средства без допълнително натоварване на бюджета.

          Синдикатите готвят протест заради минималната заплата Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

          „Предложихме ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в администрацията, в регулаторите, в държавните предприятия. Там се раздават пари, сякаш държавата е бездънна. Ако това се спре, ще се освободят ресурси за младите лекари и ключови сектори, без да се увеличават осигуровките,“ обясни той.

          Божанов подчерта, че при приемането на тези предложения бюджетът може да остане балансиран, без да се връщат икономическите грешки от миналото.

          „Това е левичарски бюджет, който ни връща към 1996 година и политиките на Жан Виденов. Ако искаме стабилност, трябва разум и дясна финансова политика,“ каза още Божанов.

          Мирчев: „Не сме купували гласове и не участваме в задкулисие“

          Междувременно, в парламента лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски показа пред журналисти разпечатани снимки на депутата от ПП–ДБ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, на които той се ръкува с непознат мъж, за когото Пеевски твърди, че е Мухарем, известен с прякора Мухата.

          В отговор Ивайло Мирчев заяви, че „Демократична България“ не е купувала гласове и няма участие в задкулисни сделки.

          „Ние никога не сме купували гласове. Винаги сме били на страната на закона и сами си ‘варим лютеницата’, както обичаме да казваме,“ посочи Мирчев.

          Той определи като несериозно парламентът да се превръща в сцена на интриги:

          „Надявам се да не правим разследвания в кулоарите – дали снимката е на кръстовище или другаде. Ако има нещо нередно, то трябва да бъде проверено, но от компетентните органи.“

          Съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха изявления в парламента по актуални теми, сред които и подготвяният държавен бюджет за 2026 година. Докато Мирчев коментира политическата обстановка и последните скандали, Божанов насочи вниманието си към финансовите параметри и позицията на формацията.

          „Като го видим, ще коментираме в детайли, но това, което изтече, е скандално — вдигане на осигуровките с 10%, на максималния осигурителен доход и редица други неща. Дали това е тестване на почвата или реални намерения, предстои да видим,“ заяви Божидар Божанов.

          - Реклама -

          Той подчерта, че „Демократична България“ категорично се противопоставя на всяко увеличение на данъчната и осигурителната тежест.

          „Нашата твърда позиция е, че данъчната и осигурителната тежест не трябва да се вдигат. Пари има – просто трябва да се спрат източванията и да се оптимизират разходите,“ посочи Божанов.

          По думите му формацията е предложила пакет от десни мерки, които да осигурят необходимите средства без допълнително натоварване на бюджета.

          Синдикатите готвят протест заради минималната заплата Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

          „Предложихме ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в администрацията, в регулаторите, в държавните предприятия. Там се раздават пари, сякаш държавата е бездънна. Ако това се спре, ще се освободят ресурси за младите лекари и ключови сектори, без да се увеличават осигуровките,“ обясни той.

          Божанов подчерта, че при приемането на тези предложения бюджетът може да остане балансиран, без да се връщат икономическите грешки от миналото.

          „Това е левичарски бюджет, който ни връща към 1996 година и политиките на Жан Виденов. Ако искаме стабилност, трябва разум и дясна финансова политика,“ каза още Божанов.

          Мирчев: „Не сме купували гласове и не участваме в задкулисие“

          Междувременно, в парламента лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски показа пред журналисти разпечатани снимки на депутата от ПП–ДБ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, на които той се ръкува с непознат мъж, за когото Пеевски твърди, че е Мухарем, известен с прякора Мухата.

          В отговор Ивайло Мирчев заяви, че „Демократична България“ не е купувала гласове и няма участие в задкулисни сделки.

          „Ние никога не сме купували гласове. Винаги сме били на страната на закона и сами си ‘варим лютеницата’, както обичаме да казваме,“ посочи Мирчев.

          Той определи като несериозно парламентът да се превръща в сцена на интриги:

          „Надявам се да не правим разследвания в кулоарите – дали снимката е на кръстовище или другаде. Ако има нещо нередно, то трябва да бъде проверено, но от компетентните органи.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Теодор Славев: Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата

          Златина Петкова -
          "Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата." Това каза политологът Теодор Славев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Правосъдие

          Бившата жена на Петьо Еврото: Гешев често пиеше с него в „Осемте джуджета“

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд проведе ново заседание по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Днес...
          Политика

          Златан Златанов: Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно

          Златина Петкова -
          "Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно." Това каза народният представител от ПП "Възраждане" Златан Златанов, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions