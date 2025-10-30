„Демократична България“: Няма да позволим по-високи данъци и осигуровки

Съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха изявления в парламента по актуални теми, сред които и подготвяният държавен бюджет за 2026 година. Докато Мирчев коментира политическата обстановка и последните скандали, Божанов насочи вниманието си към финансовите параметри и позицията на формацията.

„Като го видим, ще коментираме в детайли, но това, което изтече, е скандално — вдигане на осигуровките с 10%, на максималния осигурителен доход и редица други неща. Дали това е тестване на почвата или реални намерения, предстои да видим," заяви Божидар Божанов.

Той подчерта, че „Демократична България“ категорично се противопоставя на всяко увеличение на данъчната и осигурителната тежест.

„Нашата твърда позиция е, че данъчната и осигурителната тежест не трябва да се вдигат. Пари има – просто трябва да се спрат източванията и да се оптимизират разходите,“ посочи Божанов.

По думите му формацията е предложила пакет от десни мерки, които да осигурят необходимите средства без допълнително натоварване на бюджета.

„Предложихме ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в администрацията, в регулаторите, в държавните предприятия. Там се раздават пари, сякаш държавата е бездънна. Ако това се спре, ще се освободят ресурси за младите лекари и ключови сектори, без да се увеличават осигуровките,“ обясни той.

Божанов подчерта, че при приемането на тези предложения бюджетът може да остане балансиран, без да се връщат икономическите грешки от миналото.

„Това е левичарски бюджет, който ни връща към 1996 година и политиките на Жан Виденов. Ако искаме стабилност, трябва разум и дясна финансова политика,“ каза още Божанов.

Мирчев: „Не сме купували гласове и не участваме в задкулисие“

Междувременно, в парламента лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски показа пред журналисти разпечатани снимки на депутата от ПП–ДБ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, на които той се ръкува с непознат мъж, за когото Пеевски твърди, че е Мухарем, известен с прякора Мухата.

В отговор Ивайло Мирчев заяви, че „Демократична България“ не е купувала гласове и няма участие в задкулисни сделки.

„Ние никога не сме купували гласове. Винаги сме били на страната на закона и сами си ‘варим лютеницата’, както обичаме да казваме,“ посочи Мирчев.

Той определи като несериозно парламентът да се превръща в сцена на интриги: