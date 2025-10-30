Дончев: „Бюджетът обикновено се гледа след Нова година“

Дни преди първите бюджети в евро да бъдат внесени в Народното събрание, напрежението вече расте. Синдикатите подготвят протест срещу решението минималната работна заплата догодина да бъде 605 евро, вместо предварително обещаните 620.

От Финансовото министерство обявиха, че проектобюджетът ще бъде внесен в парламента до петък, като уточниха, че всички параметри все още се обсъждат.

По темата днес коментар направи и вицепремиерът Томислав Дончев, който беше пестелив в изявлението си.

„През последните години бюджетът се гледа в началото на следващата година,“ заяви Дончев, намеквайки, че забавянето в процеса не е нещо необичайно.

А на въпрос защо минималната заплата е определена на 605, а не на 620 евро, той отвърна кратко:

„Защо не 540 или 720?“

Изказването му предизвика реакции в политическите среди и сред синдикатите, които настояват за ясна аргументация и прозрачност в процеса на изготвяне на бюджета.