Драгомир Драганов ще свири дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев

Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев тази събота, 1 ноември, от 14:45 часа на „Лаута“. Това показват нарядите за следващия 14-и кръг в Първа лига.
Помощници на Драганов ще бъдат Христо Хаджийски и Димо Вълчев. Четвърти арбитър е Любослав Любомиров, а на ВАР ще оперират Красен Георгиев с асистент Красимир Кръстев. Съдийски наблюдател е Станислав Тодоров.
Венцислав Митрев пък ще ръководи Черно море – Лудогорец ден по-късно. Димитър Димитров свири Арда – Левски, а Мартин Великов – ЦСКА срещу Монтана в неделя по обяд.
Всички наряди за 14-ия кръг в първенството:
1 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Георги Генов Нарлев
1 ноември 2025 г., събота, 14:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев АД
ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Станислав Георгиев Тодоров
1 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Славия 1913
ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Александър Христов Апостолов
4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Стоян Панталеев Арсов
СН:Никола Петров Джугански
2 ноември 2025 г., неделя, 12:45 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Монтана 1921
ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Мирослав Николаев СимеоновАС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Мартин Иванов Марков
СН:Антон Симеонов Генов
2 ноември 2025 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Левски
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Георги Любомиров Минев
4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Васил Петров МиневАВАР:Станимир Лозанов Тренчев
СН:Радан Василев Мирянов
2 ноември 2025 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК Лудогорец 1945
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Любослав Бисеров Любомиров
СН:Георги Крумов Виделов
3 ноември 2025 г., понеделник, 16:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Цветан Георгиев Георгиев
3 ноември 2025 г., понеделник, 18:15 ч.
ПФК Ботев Враца – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Георги Петров СтояновАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров
4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Иван Захариев Вълчев.