      четвъртък, 30.10.25
          Драгомир Драганов ще свири дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев

          Срещите на Левски и ЦСКА са поверени на Димитър Димитров и Мартин Великов

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев тази събота, 1 ноември, от 14:45 часа на „Лаута“. Това показват нарядите за следващия 14-и кръг в Първа лига.

          Помощници на Драганов ще бъдат Христо Хаджийски и Димо Вълчев. Четвърти арбитър е Любослав Любомиров, а на ВАР ще оперират Красен Георгиев с асистент Красимир Кръстев. Съдийски наблюдател е Станислав Тодоров.

          Венцислав Митрев пък ще ръководи Черно море – Лудогорец ден по-късно. Димитър Димитров свири Арда – Левски, а Мартин Великов – ЦСКА срещу Монтана в неделя по обяд.

          Всички наряди за 14-ия кръг в първенството:

          1 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.

          ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

          ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Георги Димитров Давидов

          СН:Георги Генов Нарлев

          1 ноември 2025 г., събота, 14:45 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев АД

          ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Димо Дамянов Вълчев

          4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

          СН:Станислав Георгиев Тодоров

          1 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Славия 1913

          ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Александър Христов Апостолов

          4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Стоян Панталеев Арсов

          СН:Никола Петров Джугански

          2 ноември 2025 г., неделя, 12:45 ч.

          ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Монтана 1921

          ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Мирослав Николаев СимеоновАС2:Живко Руменов Петров

          4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Мартин Иванов Марков

          СН:Антон Симеонов Генов

          2 ноември 2025 г., неделя, 15:15 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Левски

          ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Георги Любомиров Минев

          4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Васил Петров МиневАВАР:Станимир Лозанов Тренчев

          СН:Радан Василев Мирянов

          2 ноември 2025 г., неделя, 17:45 ч.

          ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК Лудогорец 1945

          ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Петър Велизаров Митрев

          4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

          СН:Георги Крумов Виделов

          3 ноември 2025 г., понеделник, 16:00 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

          ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Теодор Пешев Петров

          4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев

          СН:Цветан Георгиев Георгиев

          3 ноември 2025 г., понеделник, 18:15 ч.

          ПФК Ботев Враца – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

          ГС:Георги Петров СтояновАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров

          4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

          СН:Иван Захариев Вълчев.

