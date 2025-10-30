Драгомир Драганов ще свири дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев

Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев тази събота, 1 ноември, от 14:45 часа на „Лаута“. Това показват нарядите за следващия 14-и кръг в Първа лига.

Помощници на Драганов ще бъдат Христо Хаджийски и Димо Вълчев. Четвърти арбитър е Любослав Любомиров, а на ВАР ще оперират Красен Георгиев с асистент Красимир Кръстев. Съдийски наблюдател е Станислав Тодоров.

Венцислав Митрев пък ще ръководи Черно море – Лудогорец ден по-късно. Димитър Димитров свири Арда – Левски, а Мартин Великов – ЦСКА срещу Монтана в неделя по обяд.

Всички наряди за 14-ия кръг в първенството:

1 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Георги Димитров Давидов

СН:Георги Генов Нарлев

1 ноември 2025 г., събота, 14:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев АД

ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Станислав Георгиев Тодоров

1 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Славия 1913

ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Александър Христов Апостолов

4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Стоян Панталеев Арсов

СН:Никола Петров Джугански

2 ноември 2025 г., неделя, 12:45 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Монтана 1921

ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Мирослав Николаев СимеоновАС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Мартин Иванов Марков

СН:Антон Симеонов Генов

2 ноември 2025 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Левски

ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Георги Любомиров Минев

4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Васил Петров МиневАВАР:Станимир Лозанов Тренчев

СН:Радан Василев Мирянов

2 ноември 2025 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК Лудогорец 1945

ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Георги Крумов Виделов

3 ноември 2025 г., понеделник, 16:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Цветан Георгиев Георгиев

3 ноември 2025 г., понеделник, 18:15 ч.

ПФК Ботев Враца – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Георги Петров СтояновАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров

4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Иван Захариев Вълчев.